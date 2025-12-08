Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros

Em fevereiro de 2024, o STF julgou o Tema 1.236 e modificou uma regra que, por décadas, limitou a liberdade patrimonial de pessoas acima dos 70 anos. A Corte decidiu que a separação obrigatória de bens prevista no art. 1.641, II, do Código Civil não seria mais automática. Dito isso, passou a prevalecer a liberdade de escolha do regime patrimonial, desde que formalizada por escritura pública.

Nesse contexto, a mensagem jurídica é simples: idade, por si só, não retira a capacidade de decidir.

1. Um passo importante contra o paternalismo

Antes da decisão, a lei partia da ideia de que o idoso precisava ser protegido de eventuais abusos. Porém, por outro lado, essa proteção acabava gerando uma limitação injustificada. Convém notar que a decisão do STF inverte essa lógica e devolve à pessoa idosa o protagonismo sobre seu próprio patrimônio.

Por conseguinte, quem é capaz pode escolher, e essa escolha deve ser respeitada.

2. O primeiro ano após a mudança

Com um ano de vigência, os efeitos começam a se tornar mais visíveis.

2.1. A liberdade existe, mas avança aos poucos

Dados do Colégio Notarial mostram que cerca de 20% dos casais com pelo menos um cônjuge acima dos 70 anos já escolheram um regime diferente da separação total. Ainda assim, muitos continuam seguindo o modelo antigo, principalmente por falta de informação.

2.2. Crescimento das escrituras

Além disso, tabeliães relatam aumento na procura por pactos antenupciais e ajustes patrimoniais. Isso indica que as pessoas idosas estão começando a planejar suas relações de forma mais consciente.

2.3. Segurança jurídica mantida

Cumpre destacar que o STF proibiu a reabertura de inventários antigos. Assim, qualquer mudança no regime só vale para o futuro. Os tribunais vêm aplicando essa regra de maneira uniforme.

2.4. Mudança de percepção social

Aos poucos, cresce a compreensão de que envelhecer não significa perder capacidade civil. Isso reforça uma visão mais justa e menos discriminatória.

3. Desafios que ainda persistem

Ainda há obstáculos importantes:

• pouca divulgação da mudança

• resistência cultural ou familiar

• custos de escritura pública

• dúvidas sobre uniões estáveis informais

Nesse ponto, também é essencial garantir que a decisão seja tomada com clareza e consentimento, evitando abusos.

4. O que vem pela frente

A decisão do STF gerou debates no Congresso para atualizar o Código Civil e retirar definitivamente a regra etária. Caso avance, a autonomia tende a se consolidar.

Espera-se, em síntese:

• mais escolhas patrimoniais personalizadas

• maior integração entre cartórios

• revisão de entendimentos antigos

• mais informação e orientação para a terceira idade

Conclusão

Depois de um ano, é possível afirmar que o Direito deu um passo importante. A autonomia da pessoa idosa ganhou força, e o etarismo perdeu espaço. Assim, o próximo desafio é transformar essa conquista jurídica em prática cotidiana, garantindo que todos tenham acesso claro à informação e possam decidir sem barreiras.

Autonomia não depende de idade.