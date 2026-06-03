Atalaia recebe o projeto Agricultura Familiar em Movimento com mutirão de serviços voltados para quem vive e produz no campo. Foto: Seagri

O município de Atalaia recebeu nesta quarta-feira (3), o projeto Agricultura Familiar em Movimento. Realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Alagoas (Seagri), o projeto contou com a parceria da EMATER, do Instituto de Identificação, da SESAU, do INSS, da SEPREV e da Prefeitura de Atalaia, contando ainda com o apoio do MST.

A ação, ocorrida no Assentamento Milton Santos, no Distrito Ouricuri, levou uma série de serviços e atendimentos para agricultores familiares e moradores da região, aproximando políticas públicas de quem vive e produz no campo.

Durante o evento, foram ofertados serviços como emissão da CAF, Cadastro Único, emissão de RG, orientações técnicas e diversos atendimentos que contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar e para o acesso à cidadania.

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Com o Agricultura Familiar em Movimento, a Seagri segue percorrendo os municípios alagoanos, levando serviços, oportunidades e apoio às famílias rurais.