Daqui pro Mundo: aluna da Escola Floriano Peixoto inicia viagem de intercâmbio rumo à Inglaterra

Atalaiense Júlia Gabriella é um dos 150 alunos que participam do programa do Governo de Alagoas.

A estudante Júlia Gabriella Santos Silva, de 16 anos, aluna do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Floriano Peixoto, em Atalaia, já embarcou nesta quinta (4) para participar de um intercâmbio educacional na Inglaterra. Ela foi um dos 150 alunos da rede estadual selecionados pelo Governo de Alagoas para participar da 3ª edição do Daqui Pro Mundo.

Júlia Gabriella participou do processo seletivo por meio da 4ª Gerência Especial de Educação (GEE), regional da qual o município de Atalaia faz parte. Na seleção, ela conquistou 32 pontos, alcançando a terceira maior nota entre os participantes, em um processo rigoroso que destinou seis vagas para o intercâmbio.

Moradora do Loteamento Paraíso, no bairro José Paulino, a jovem atalaiense terá a oportunidade de vivenciar ao lado dos demais intercambistas, um mês de imersão cultural e linguística em solo europeu, vivendo a cultura britânica, estudando em instituições locais e expandindo horizontes que prometem transformar suas trajetórias acadêmicas e pessoais.

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Desejamos uma ótima viagem e que a Júlia Gabriella, que é uma aluna destaque da Escola Floriano Peixoto, aproveite muito essa experiência que certamente vai marcar sua vida para sempre.