Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Os indígenas foram fundamentais no povoamento de Atalaia e na sua elevação à categoria de Vila

No livro “Minha Atalaia das Alagoas” dedico um capítulo completo para destacar a importância dos indígenas para a história de nossa Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
09/08/2025 às 16h59
Os indígenas foram fundamentais no povoamento de Atalaia e na sua elevação à categoria de Vila
Os indígenas foram fundamentais no povoamento de Atalaia e na sua elevação à categoria de Vila.

Em 1994, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o dia 9 de agosto como Dia Internacional dos Povos Indígenas, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a situação desses povos em todo o planeta, destacando suas lutas, desafios e contribuições.

Trazer esse tema para Atalaia é de fundamental importância, pois, durante séculos, foi negligenciado o papel de destaque que os indígenas tiveram não apenas na conquista das matas palmarinas, mas também na fixação dos paulistas no inóspito território do Arraial dos Palmares.

Grande parte dos soldados do terço paulista era formada por indígenas, que atuavam como parceiros dos paulistas na conquista dos sertões, buscando também estabelecer-se em territórios livres de qualquer tipo de interferência do homem branco.

Não menos importante do que sua participação na conquista do território, foi o papel que desempenharam na elevação de Atalaia à categoria de Vila. No livro Minha Atalaia das Alagoas, apresento essa informação que, por muito tempo, esteve perdida na memória histórica.

A política do Marquês de Pombal, implantada no Brasil Colônia no século XVIII, visava recuperar Portugal da grave crise econômica em que se encontrava. Para isso, um dos objetivos principais era aumentar a arrecadação de impostos nas terras brasileiras. Assim como ocorreu no Arraial dos Palmares, em diversas outras regiões os indígenas foram forçados a deixar suas aldeias e a se fixar nas áreas urbanas. Esse aumento populacional possibilitava a elevação dos povoados à condição de Vila, o que, por sua vez, ampliava a arrecadação para a Coroa Portuguesa.

Foi nesse contexto que, em 1º de fevereiro de 1764, surgia a Vila da Atalaia, conquistando sua autonomia política e administrativa e tornando-se o quarto núcleo de povoamento alagoano. Os indígenas continuaram contribuindo para o desenvolvimento da recém-criada Vila, inclusive com representação política na Câmara de Vereadores.

No livro Minha Atalaia das Alagoas, dedico um capítulo inteiro para destacar a importância dos indígenas na história da nossa Atalaia.

