Professora Helena de Moraes Pereira.

Helena da Silva Moraes nasceu em Atalaia, no dia 2 de outubro de 1929. Filha do industrial Major José Sabino de Moraes e de Antônia Maria da Conceição, e neta, por parte de pai, do Major Sabino da Silva Moraes, político e senhor dos engenhos Vitória, Humaitá e Carnaúba, todos situados em Atalaia. Seu avô chegou a transformar o Engenho Vitória em uma unidade industrial produtora de açúcar, marco importante na economia da região.

Em 12 de outubro de 1948, no Engenho Marcação, propriedade de seu pai, Helena casou-se com o também atalaiense Jessé Cardoso Pereira, passando a adotar o sobrenome Pereira. A cerimônia civil foi seguida de celebração religiosa conduzida pelo pastor Alberico Souza, da Igreja Batista de Atalaia. O casal teve como padrinhos o diretor da Assembleia Legislativa de Alagoas, Antenor Barbosa Reis, e sua irmã Áurea Barbosa, além do então prefeito José Lopes Duarte e da primeira-dama Isa de Medeiros Duarte.

Do casamento nasceram sete filhos: Hélcio Moraes, Jessé de Moraes Pereira, Helci Moraes, José Pereira da Silva Neto, Heliana de Moraes Paula, Heloíza de Moraes e Hélio de Moraes. Avó do jornalista, radialista e apresentador de TV David Hernandes, falecido em 2021.

Jessé Cardoso Pereira, filho do comerciante José Pereira da Silva e de Antônia Cardoso Pereira (Dona Maninha), pertencia a uma tradicional família batista que teve papel importante na consolidação da Igreja Batista de Atalaia, a primeira igreja evangélica da cidade. Mais tarde, tornou-se maçom na Loja “Virtude e Bondade”, sendo reconhecido pela revista Glomeal Curiosidades Maçônicas como o único, junto a Dom Pedro I, a ingressar na ordem antes dos 21 anos.

Após o casamento, Helena residiu em diferentes endereços, entre Atalaia e Maceió, vivendo por último no Conjunto Graciliano Ramos, na Cidade Universitária, em Maceió. Ficou viúva em 1977.

Helena estudou em regime de internato no Colégio Batista Alagoano, em Maceió, mas não concluiu o curso devido ao casamento. Após anos dedicando-se exclusivamente à família, decidiu retomar os estudos em Atalaia: estudou no Colégio Dr. João Carlos, cursou o pedagógico no Colégio Normal Nossa Senhora das Brotas e, aos 55 anos, concluiu o curso superior em Estudos Sociais no CESMAC. “Mãezinha comentava que sua redação foi nota máxima”, recorda sua filha Heliana de Moraes Paula.

Helena começou lecionando como professora particular em sua própria casa, onde alfabetizou inúmeras crianças atalaienses, entre elas o hoje desembargador Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Com o mesmo zelo, percorria longos caminhos a pé para ensinar no MOBRAL na Fazenda Mataraca.

Também deixou sua marca em escolas importantes do município, como a Escola Cícero Cabral Toledo (Povoado Jenipapeiro), o Grupo Escolar Ernesto Lopes (bairro Girador), o Grupo Escolar Floriano Peixoto e o Colégio Normal Nossa Senhora das Brotas.

Foram mais de duas décadas dedicadas à educação, alfabetizando grande número de crianças atalaienses com firmeza e disciplina, o que a fez ser reconhecida como uma grande mestra.

Helena de Moraes Pereira foi proprietária do Sítio Jagorana, em terras do Engenho Marcação, onde se dedicou à agricultura, plantando cana-de-açúcar para fornecer as usinas da região. Depois arrendou a propriedade. Também trabalhou como professora na Escola de Datilografia Pio XII, da saudosa historiadora Vandete Pacheco.

Em 2015, a Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas (GLOMEAL) prestou-lhe uma homenagem no Dia das Mães. Mãe do maçom Jessé de Moraes Pereira, na ocasião, foi reconhecida como a mãe mais idosa presente, recebendo a distinção do Sereníssimo Grão-Mestre, Ivanildo Marinho Guedes.

Mesmo com a idade avançada, Helena manteve-se ativa, participando de viagens e festas, sempre acompanhada e incentivada pela filha Heliana.

“Mãezinha era uma mulher sábia e uma excelente alfabetizadora. Corrigia imediatamente qualquer erro de pronúncia ou escrita, não admitia descuido com a língua. Tinha audição e visão perfeitas, sempre atenta e participativa. Nos últimos 24 anos de sua vida, fomos companheiras inseparáveis”, relembra com carinho Heliana.

A professora Helena de Moraes Pereira faleceu em 23 de abril de 2024, em Maceió, aos 94 anos.

Seu filho José Pereira da Silva Neto destaca a importância de sua trajetória para toda a família. “A Mãezinha foi minha rocha, meu apoio e meu amor incondicional. Uma mulher batalhadora, de caráter irrefutável, que educou filhos e netos com honestidade e transmitiu valores a todos os que tiveram o privilégio de aprender com ela”.

Sua história é a prova viva de que ensinar é um ato de generosidade eterna, e que educadores como ela jamais morrem: permanecem para sempre na memória e no coração de seus alunos, de sua família e de toda Atalaia.