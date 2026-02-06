23°C 32°C
Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 para amistosos visando o Sul-Americano

Sub-17 enfrentará a Colômbia em dois amistosos na cidade de Barranquilla.

Phablo Monteiro
06/02/2026 às 18h58
Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 para amistosos visando o Sul-Americano
Benjamin é um dos destaques da base do Grêmio.

O meia-atacante do Grêmio, Benjamin, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 e participará de dois amistosos contra a Colômbia, nos dias 24 e 27 de fevereiro, na cidade de Barranquilla.

A lista foi divulgada nesta sexta-feira (6) pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci. A delegação brasileira ficará concentrada na Colômbia entre os dias 20 e 28 de fevereiro.

Os confrontos fazem parte da segunda fase de preparação da equipe para o Campeonato Sul-Americano Sub-17, que será disputado entre os dias 3 e 19 de abril.

Destaque nas categorias de base do Grêmio, Benjamin vem acumulando convocações para a Seleção Brasileira, chamando atenção pela habilidade técnica, disciplina tática e eficiência nas finalizações.

O jovem atleta possui origem familiar no distrito de Ouricuri, em Atalaia.

