Câmara Municipal de Atalaia
Prefeita Ceci prestigia posse do governador Paulo Dantas na presidência do Consórcio Nordeste

Para a prefeita, se trata de um momento importante para o fortalecimento da região.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
06/02/2026 às 15h28
Prefeita Ceci prestigia posse do governador Paulo Dantas na presidência do Consórcio Nordeste
Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (5), a prefeita Ceci esteve prestigiando a posse do governador de Alagoas, Paulo Dantas, na presidência do Consórcio Nordeste para a gestão 2026. A solenidade foi realizada no Hotel Jatiúca, na orla de Jatiúca, em Maceió e contou com a presença de todos os representantes da região, além de autoridades locais e nacionais, entre eles o ministro Renan Filho.

O Consórcio, criado em 2019, reúne os 9 estados nordestinos visando atuar como um único bloco em áreas como saúde, desenvolvimento, infraestrutura e políticas sociais.  

Para a prefeita Ceci, se trata de um momento importante para o fortalecimento da região. “Um momento marcado por diálogo, união e encontros com grandes lideranças políticas, reafirmando a importância da integração entre estados e municípios! Quando o Nordeste avança, Atalaia segue avançando junto, com parceria, diálogo e compromisso com o desenvolvimento”, destacou a prefeita atalaiense.

O que é o Consórcio Nordeste?

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) é uma autarquia interfederativa formada pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da região.

Criado para funcionar como ferramenta de gestão a serviço dos interesses comuns dos governos estaduais, o Consórcio também atua como articulador de pactos em torno de políticas públicas que contribuam para superar preconceitos e desigualdades, além de fortalecer valores de respeito às pessoas e à biodiversidade do Nordeste e do Brasil.

Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
WebFiber - Internet Banda Larga
