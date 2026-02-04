22°C 32°C
Câmara Municipal de Atalaia

Vereador Neto Acioli destaca importância de mais uma safra concluída pela Copervales, em Atalaia

Mesmo com déficit hídrico na safra 2025/2026, cooperativa encerrou atividades sem registros de incidentes graves.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
04/02/2026 às 22h33
Vereador Neto Acioli destaca importância de mais uma safra concluída pela Copervales, em Atalaia
Copervales Agroindustrial. Foto: Divulgação.

O vereador Neto Acioli destacou, nesta quarta-feira (4), a importância da conclusão de mais uma safra da Copervales Agroindustrial, encerrada com sucesso mesmo diante das dificuldades climáticas enfrentadas ao longo do período.

Parceiro da cooperativa desde 2015, quando a Copervales reabriu a antiga Usina Uruba, o parlamentar ressaltou que, apesar do déficit hídrico registrado na safra 2025/2026 e da consequente redução da produção agrícola, todos os trabalhos foram realizados sem a ocorrência de incidentes graves.

“A Copervales vem alcançando recordes em sua produção ao longo das safras, porém, neste ano, a forte estiagem impossibilitou esse avanço nos números. Ainda assim, é importante parabenizar todos os cooperados e colaboradores pelo grande trabalho realizado, apesar das adversidades impostas pelo clima”, afirmou Neto Acioli.

O vereador também destacou o papel social e econômico da Copervales para o município de Atalaia, classificando a cooperativa como uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento local.

“A Copervales segue sendo uma verdadeira mãe para o nosso município, pois é a maior geradora de empregos diretos e indiretos da região”, pontuou.

Por fim, Neto Acioli reforçou seu compromisso em continuar contribuindo para o fortalecimento da cooperativa e para a geração de oportunidades no município. “Fico feliz em poder, de alguma forma, contribuir para que essa grande empresa continue a prosperar e gerar emprego para os atalaienses”, concluiu.

Vereador Neto Acioli (MDB).

