Atalaia encerra comemorações dos 262 anos com noite de louvor e emoção.

A programação comemorativa pelos 262 anos de Atalaia foi encerrada na noite desta segunda-feira (2) com um momento especial de fé, louvor e gratidão. A celebração reuniu o povo atalaiense em uma noite marcada pela espiritualidade, emoção e união, fechando as comemorações de forma acolhedora e significativa.

Subiram ao palco o Ministério de Louvor São Miguel Arcanjo, que conduziu o público em um momento de oração e louvor, e, em seguida, o cantor católico Flávio Vitor Jr., que emocionou os presentes com um show repleto de músicas que levaram mensagens de esperança, fé e amor, transformando a noite em um verdadeiro encontro espiritual.

Para a prefeita Ceci, o encerramento com fé simboliza o espírito da cidade. “Encerrar os 262 anos de Atalaia com fé e gratidão é reconhecer que tudo o que somos e construímos passa pela mão de Deus e pela força do nosso povo. Foi uma noite linda, de oração, emoção e união, que representa muito bem a essência da nossa cidade”, destacou a prefeita.

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o significado do momento para a população. “Foi um encerramento especial, que tocou o coração do atalaiense. Uma noite de fé, reflexão e agradecimento, que reforça nossos valores e a união do nosso povo. Atalaia mostrou mais uma vez que sabe celebrar com alegria e também com espiritualidade”, afirmou.

O encerramento da programação reafirma que o aniversário de Atalaia vai além da festa: é um momento de celebrar a história, fortalecer a fé e renovar a esperança no futuro, sempre com respeito às tradições e ao sentimento do povo atalaiense.