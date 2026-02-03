21°C 36°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Atalaia encerra comemorações dos 262 anos com noite de louvor e emoção

Louvor e música católica marcaram o último dia da programação comemorativa do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
03/02/2026 às 11h22
Atalaia encerra comemorações dos 262 anos com noite de louvor e emoção
Atalaia encerra comemorações dos 262 anos com noite de louvor e emoção.

A programação comemorativa pelos 262 anos de Atalaia foi encerrada na noite desta segunda-feira (2) com um momento especial de fé, louvor e gratidão. A celebração reuniu o povo atalaiense em uma noite marcada pela espiritualidade, emoção e união, fechando as comemorações de forma acolhedora e significativa.

Subiram ao palco o Ministério de Louvor São Miguel Arcanjo, que conduziu o público em um momento de oração e louvor, e, em seguida, o cantor católico Flávio Vitor Jr., que emocionou os presentes com um show repleto de músicas que levaram mensagens de esperança, fé e amor, transformando a noite em um verdadeiro encontro espiritual.

Para a prefeita Ceci, o encerramento com fé simboliza o espírito da cidade. “Encerrar os 262 anos de Atalaia com fé e gratidão é reconhecer que tudo o que somos e construímos passa pela mão de Deus e pela força do nosso povo. Foi uma noite linda, de oração, emoção e união, que representa muito bem a essência da nossa cidade”, destacou a prefeita.

Continua após a publicidade

 

O vice-prefeito Nicollas também ressaltou o significado do momento para a população. “Foi um encerramento especial, que tocou o coração do atalaiense. Uma noite de fé, reflexão e agradecimento, que reforça nossos valores e a união do nosso povo. Atalaia mostrou mais uma vez que sabe celebrar com alegria e também com espiritualidade”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

O encerramento da programação reafirma que o aniversário de Atalaia vai além da festa: é um momento de celebrar a história, fortalecer a fé e renovar a esperança no futuro, sempre com respeito às tradições e ao sentimento do povo atalaiense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura de Atalaia abre prazo para renovação da carteira do transporte universitário 2026
Transporte Há 50 minutos

Prefeitura de Atalaia abre prazo para renovação da carteira do transporte universitário 2026

Prazo começa em 3 de fevereiro e segue até 3 de março de 2026.

 Segundo dia de festa marca os 262 anos de Atalaia com música, alegria e grande participação popular. Foto: Assessoria.
Atalaia 262 anos Há 24 horas

Segundo dia de festa marca os 262 anos de Atalaia com música, alegria e grande participação popular

Shows de PV Mello, Nuzio Medeiros e Fernandinha animaram o público em uma noite de celebração, união e orgulho da história do município.

 Foto: Assessoria.
Inauguração Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia inaugura sede do CREAS e fortalece rede de assistência social

Novo espaço conta com Sala Lilás e Sala de Escuta Especializada, ampliando o atendimento humanizado à população.

 Foto: Assessoria
262 anos Há 2 dias

Primeiro dia de festa celebra os 262 anos de Atalaia com música, tradição e grande participação popular

Shows, alegria e união marcaram a abertura da programação comemorativa, reunindo famílias, visitantes e artistas locais em uma grande celebração da história e do orgulho de ser atalaiense.

 Foto: Assessoria
Não é Não! Há 2 dias

Prefeitura de Atalaia realiza campanha “Não é Não” durante os festejos dos 262 anos do município

Iniciativa promove informação, prevenção e fortalecimento da rede de proteção às mulheres durante a programação festiva.

Atalaia, AL
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 36°
35° Sensação
3.27 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h22 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Quarta
36° 23°
Quinta
34° 22°
Sexta
36° 22°
Sábado
36° 22°
Domingo
35° 23°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
Ceci Rocha
Últimas notícias
Transporte Há 43 minutos

Prefeitura de Atalaia abre prazo para renovação da carteira do transporte universitário 2026
Atalaia 262 anos Há 1 hora

Atalaia encerra comemorações dos 262 anos com noite de louvor e emoção
Novo Técnico Há 19 horas

Ray Santos é o novo técnico do Independente Atalaia
Inauguração Há 23 horas

Para a vereadora Maria da Comesa, nova sede do CREAS representa mais acolhimento e proteção para Atalaia
Atalaia 262 anos Há 23 horas

Segundo dia de festa marca os 262 anos de Atalaia com música, alegria e grande participação popular

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias