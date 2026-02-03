Missa solene e procissão marcam encerramento da Festa de Nossa Senhora das Brotas em Atalaia

A tradicional Festa de Nossa Senhora das Brotas, padroeira do município de Atalaia, foi encerrada na tarde desta segunda-feira (2) com uma programação marcada por fé, emoção e grande participação dos fiéis.

A celebração final contou com uma missa solene presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Beto Breis, e concelebrada pelo pároco da cidade, padre José Magalhães e também pelos padres convidados: Edinaldo e Luiz. Durante a homilia, os fiéis foram convidados a refletir sobre o cuidado materno de Maria e sua intercessão junto a Jesus, reforçando valores como esperança, união e compromisso cristão.

Após a celebração eucarística, a programação seguiu com uma procissão pelas ruas da cidade, reunindo centenas de devotos que manifestaram publicamente sua fé, devoção e gratidão pelas graças alcançadas. O momento foi marcado por orações, cânticos e demonstrações de religiosidade popular, fortalecendo a tradição centenária da festa.

A festividade teve início no último dia 24 de janeiro e é considerada o evento religioso mais tradicional de Atalaia. Ao longo dos dias, os fiéis participaram de missas, novenas e momentos de oração, refletindo sobre o tema deste ano: “Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada”.

Segundo o pároco padre José Magalhães, a festa reforça a identidade religiosa do município e a devoção à padroeira.

O encerramento deixou nos fiéis a certeza de que Nossa Senhora das Brotas continua a acompanhar e fortalecer a caminhada do povo atalaiense, renovando a fé e a esperança da comunidade.