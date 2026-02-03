Prefeitura de Atalaia abre prazo para renovação da carteira do transporte universitário 2026

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, informa aos estudantes que utilizam o transporte universitário que estará aberto, a partir do dia 3 de fevereiro, o período para emissão e renovação da carteira de estudante 2026. O procedimento é obrigatório para garantir o acesso ao transporte para Maceió.

Os estudantes devem comparecer à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, no horário comercial, das 8h às 14h, portando a documentação exigida. O prazo para renovação segue até o dia 3 de março de 2026.

A renovação da carteira é necessária para que a Secretaria de Transporte mantenha o controle das vagas disponíveis, garantindo organização, planejamento e atendimento adequado aos estudantes que utilizam o serviço.

Continua após a publicidade

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Emmanuel Cavalcante, a atualização do cadastro é indispensável. “A renovação da carteira de estudante é necessária para que a Secretaria de Transporte tenha o controle real das vagas, tanto para mais quanto para menos. Todo estudante que utiliza o transporte universitário para Maceió precisa renovar a carteirinha. Quem não fizer a renovação ficará impedido de utilizar o ônibus”, explicou.

Continua após a publicidade

Para realizar a emissão ou renovação da carteirinha, o estudante, ou seu responsável, deve apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade (RG)

CPF

Comprovante de matrícula ou declaração da instituição de ensino

Comprovante de residência

Duas fotos 3x4

A Secretaria reforça que a carteira de estudante 2026 atualizada será obrigatória para o embarque no transporte universitário. Estudantes que não estiverem com a documentação regularizada não poderão utilizar o serviço.

A prefeita Ceci destacou a importância da organização e do compromisso dos estudantes com o prazo estabelecido. “O transporte universitário é um apoio importante para os nossos estudantes. Mas é fundamental que cada aluno faça sua parte, compareça dentro do prazo e renove sua carteira. Organização e responsabilidade garantem que o serviço continue funcionando para todos”, ressaltou a prefeita.

A Prefeitura de Atalaia orienta que os estudantes não deixem para a última hora e procurem a Secretaria de Transporte dentro do prazo para evitar transtornos e a suspensão do acesso ao transporte universitário.