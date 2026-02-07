Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano.

O Coruripe venceu o CRB por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (7), no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe, em confronto válido pela 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano. Com o resultado, o Hulk garantiu a permanência na elite do futebol estadual.

O gol decisivo foi marcado pelo meia-atacante Kássio Andrey, o Kassinho, natural de Atalaia, que se tornou o herói da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, após um chute de fora da área, a bola desviou em Hereda e sobrou para Kassinho, que apareceu livre para mandar para o fundo das redes.

O CRB havia saído na frente no placar, mas o Coruripe mostrou poder de reação no segundo tempo, buscou o empate e conseguiu a virada nos minutos finais, resultado que afastou qualquer risco de rebaixamento e assegurou o clube na primeira divisão do futebol alagoano.

Pela atuação decisiva, Kassinho foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o troféu Craque TELESIL. O meia-atacante nasceu em 2002 e acumula passagens por Força Jovem Aquidabã (SE), Jaciobá (AL), Cruzeiro (AL), Guarany (AL), Dimensão Saúde (AL) e, atualmente, o Coruripe.

Em 2025, Kassinho foi campeão atalaiense da primeira divisão pelo Real Alto, sendo um dos destaques da equipe na competição.

O gol marcado diante do CRB reforça o bom momento do atleta, que entra para a história recente do Coruripe como autor do gol que garantiu a permanência do clube na elite do Campeonato Alagoano.