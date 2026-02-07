24°C 30°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano

Gol do meia-atacante atalaiense aos 37 minutos do segundo tempo garantiu a virada do Hulk e a permanência do clube na elite do futebol alagoano.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Coruripe
07/02/2026 às 23h43
Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano
Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano.

O Coruripe venceu o CRB por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (7), no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe, em confronto válido pela 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Alagoano. Com o resultado, o Hulk garantiu a permanência na elite do futebol estadual.

O gol decisivo foi marcado pelo meia-atacante Kássio Andrey, o Kassinho, natural de Atalaia, que se tornou o herói da partida. Aos 37 minutos do segundo tempo, após um chute de fora da área, a bola desviou em Hereda e sobrou para Kassinho, que apareceu livre para mandar para o fundo das redes.

O CRB havia saído na frente no placar, mas o Coruripe mostrou poder de reação no segundo tempo, buscou o empate e conseguiu a virada nos minutos finais, resultado que afastou qualquer risco de rebaixamento e assegurou o clube na primeira divisão do futebol alagoano.

Continua após a publicidade

 

Pela atuação decisiva, Kassinho foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o troféu Craque TELESIL. O meia-atacante nasceu em 2002 e acumula passagens por Força Jovem Aquidabã (SE), Jaciobá (AL), Cruzeiro (AL), Guarany (AL), Dimensão Saúde (AL) e, atualmente, o Coruripe.

Continua após a publicidade

 

Em 2025, Kassinho foi campeão atalaiense da primeira divisão pelo Real Alto, sendo um dos destaques da equipe na competição. 

O gol marcado diante do CRB reforça o bom momento do atleta, que entra para a história recente do Coruripe como autor do gol que garantiu a permanência do clube na elite do Campeonato Alagoano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Benjamin é um dos destaques da base do Grêmio.
Convocado Há 2 dias

Benjamin é convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 para amistosos visando o Sul-Americano

Sub-17 enfrentará a Colômbia em dois amistosos na cidade de Barranquilla.

 Ray Santos é o novo técnico do Independente Atalaia.
Novo Técnico Há 6 dias

Ray Santos é o novo técnico do Independente Atalaia

Treinador sergipano será apresentado no próximo dia 10 de fevereiro.

 Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas.
Futebol Há 6 dias

Real Alto é campeão do Torneio Nossa Senhora das Brotas

Evento esportivo integra a programação comemorativa pelos 262 anos de Atalaia.

 Corrida Atalaia 262 Anos abre comemorações do aniversário da cidade com esporte e inauguração da nova iluminação da BR-316. Foto: Divulgação
Esporte Há 1 semana

Corrida Atalaia 262 Anos abre comemorações do aniversário da cidade com esporte e inauguração da nova iluminação da BR-316

Nova iluminação da BR-316 foi inaugurada durante a corrida, garantindo mais segurança à população.

 Corrida Atalaia 262 Anos marca início da programação de aniversário do município; retirada dos kits acontece nesta sexta-feira.
Esporte Há 1 semana

Corrida Atalaia 262 Anos marca início da programação de aniversário do município; retirada dos kits acontece nesta sexta-feira

Entrega da camisa e do número de peito ocorre no Estádio Luizão, das 8h às 16h.

Atalaia, AL
24°
Chuva
Mín. 24° Máx. 30°
24° Sensação
3.61 km/h Vento
70% Umidade
99% (1.35mm) Chance chuva
05h24 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Segunda
34° 23°
Terça
33° 22°
Quarta
33° 22°
Quinta
32° 23°
Sexta
34° 23°
Publicidade
Ceci Rocha
Professor Lesso
Francisco Batinga
Inglês Selfie
Últimas notícias
Educação Há 5 horas

Aulas da rede municipal de Atalaia retornam nesta segunda-feira (9)
Herói do Jogo Há 14 horas

Com gol de Kassinho, Coruripe vence o CRB de virada e escapa do rebaixamento no Alagoano
Saúde Há 18 horas

Simpósio de Prevenção da Gravidez na Adolescência promove informação, diálogo e cuidado em Atalaia
Saúde Há 1 dia

Atalaia recebe visita técnica do Ministério da Saúde e da Sesau para fortalecimento da Atenção Primária
Hospital Há 1 dia

Obras do Hospital João Lyra Filho avançam e unidade será entregue em breve à população de Atalaia

Publicidade
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias