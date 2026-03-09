24°C 33°C
Oficina de doces finos encerra programação da Semana da Mulher em Atalaia

Grupo Mulher Mãos de Ouro participa de oficina de doces finos que incentiva empreendedorismo e geração de renda em Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
09/03/2026 às 11h00
Oficina de doces finos encerra programação da Semana da Mulher em Atalaia
Oficina de doces finos encerra programação da Semana da Mulher em Atalaia

Encerrando a programação da Semana da Mulher em Atalaia, a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu, na última sexta-feira (6), uma oficina de doces finos com as participantes do grupo “Mulher Mãos de Ouro”.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o incentivo ao empreendedorismo feminino e à capacitação gratuita, criando oportunidades para que mais mulheres desenvolvam novas habilidades, ampliem suas possibilidades de renda e fortaleçam sua autonomia.

Durante a atividade, as participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas de preparo e apresentação de doces finos, além de trocar experiências e compartilhar conhecimentos em um ambiente de acolhimento e valorização.

A prefeita Ceci destacou que ações como essa fazem parte do compromisso da gestão em fortalecer as mulheres do município “Investir na capacitação das mulheres é investir no futuro das famílias e no desenvolvimento da nossa cidade. Quando oferecemos oportunidades de aprendizado e geração de renda, estamos fortalecendo a autonomia e valorizando o talento das mulheres atalaienses”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou que a oficina também representa uma forma de incentivar novas possibilidades de empreendedorismo.

“Essa oficina foi pensada para incentivar o empreendedorismo feminino e mostrar que muitas mulheres podem transformar habilidades em oportunidades de renda. Foi um momento muito especial de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das mulheres que participam do grupo”, destacou.

A oficina marcou o encerramento das atividades da Semana da Mulher em Atalaia, reforçando o compromisso da Prefeitura em promover ações que valorizem, capacitem e ampliem oportunidades para as mulheres do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
