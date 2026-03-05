Atalaia promove aulão de dança e ações de bem-estar na programação da Semana da Mulher.

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta quarta-feira (4), um aulão de dança voltado às mulheres do município, dentro da programação especial da Semana da Mulher. A atividade aconteceu na Quadra Raimundo Nonato e reuniu dezenas de participantes em um momento de movimento, cuidado e fortalecimento feminino.

A ação foi promovida por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e com o apoio do CRAS, proporcionando não apenas uma atividade física, mas também um espaço de acolhimento, troca de experiências e incentivo ao autocuidado.

Além da prática de dança, a noite contou com orientações de profissionais das áreas de psicologia e nutrição, que abordaram o tema “Mulher: Nutrição, Força e Equilíbrio”, destacando a importância de cuidar da saúde física e emocional, fortalecer a autoestima e adotar hábitos que contribuam para o bem-estar e a qualidade de vida.

Continua após a publicidade

A prefeita Ceci destacou que ações como essa reforçam o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a valorização das mulheres. “Cuidar das mulheres é cuidar da nossa sociedade. Momentos como esse mostram que saúde, bem-estar e acolhimento também fazem parte das políticas públicas. A Semana da Mulher é um período importante de reflexão, mas também de celebração da força e da importância das mulheres na construção de uma cidade mais justa e humana”, afirmou.

Continua após a publicidade

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou que a atividade foi pensada para promover acolhimento e fortalecer a autoestima das participantes.

“Nosso objetivo foi proporcionar um momento de cuidado, integração e valorização das mulheres. A assistência social também trabalha para fortalecer vínculos, promover saúde emocional e garantir espaços onde as mulheres possam se sentir acolhidas, ouvidas e fortalecidas”, destacou.

Já a secretária municipal de Esporte e Lazer, Eliane Oliveira, enfatizou a importância da atividade física para a saúde e o bem-estar.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de cuidado com o corpo e a mente. Esse aulão foi pensado para proporcionar um momento leve, de movimento e integração, reforçando que a prática de atividades físicas também é um caminho importante para o bem-estar das mulheres”, afirmou.

A iniciativa integrou a programação da Semana da Mulher em Atalaia, que inclui ações de conscientização, atividades educativas e momentos de valorização feminina, reafirmando o compromisso do município com políticas públicas voltadas ao cuidado, à saúde e à dignidade das mulheres atalaienses.