Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração.

A madrugada desta terça-feira (10) trouxe um momento especial para a saúde de Atalaia. Às 02h43, nasceu Maya Sofia, filha de Rayane Larissa dos Santos Severo, tornando-se o primeiro bebê nascido no Hospital João Lyra Filho após a reinauguração da unidade.

Maya Sofia chegou ao mundo com 3,315 kg, 46 cm de comprimento e 33 cm de perímetro cefálico, marcando simbolicamente o início de uma nova fase para o hospital, que passou por reforma e modernização para oferecer mais estrutura, conforto e qualidade no atendimento à população.

A mãe, Rayane Larissa, destacou o cuidado recebido da equipe durante o atendimento. “Fui muito bem acolhida desde o momento em que cheguei ao hospital. Toda a equipe me tratou com muito carinho, atenção e respeito. Só tenho a agradecer pelo cuidado comigo e com minha filha. Foi um atendimento muito humanizado e isso faz toda a diferença para a gente nesse momento tão importante.”, afirmou.

A prefeita Ceci celebrou o nascimento como um símbolo do novo momento vivido pela saúde do município.

“Recebemos com muita alegria a notícia do nascimento da pequena Maya Sofia, o primeiro bebê após a reinauguração do Hospital João Lyra Filho. Esse momento representa o que queremos para a saúde de Atalaia: um hospital preparado para cuidar das pessoas com dignidade, estrutura e atendimento humanizado. Desejo muita saúde para Maya Sofia e parabenizo toda a equipe que trabalha diariamente para cuidar da nossa população.”, destacou.

A reinauguração do Hospital João Lyra Filho representa um importante avanço para a rede municipal de saúde, fortalecendo a assistência à população e garantindo melhores condições de atendimento para os moradores de Atalaia.

O nascimento de Maya Sofia simboliza, assim, não apenas a chegada de uma nova vida, mas também o início de uma nova história para a saúde do município.

REFORMA DO HOSPITAL JOÃO LYRA FILHO

A reforma do Hospital João Lyra Filho foi oficialmente inaugurada no último domingo (8) pela Prefeitura de Atalaia. A unidade passou por melhorias estruturais importantes, garantindo um ambiente mais moderno, acolhedor e preparado para ampliar o atendimento à população.

A nova estrutura fortalece a rede municipal de saúde e reafirma o compromisso da gestão em oferecer mais qualidade, dignidade e cuidado humanizado para os atalaienses.