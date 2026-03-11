23°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração

Maya Sofia nasceu às 02h43 desta terça-feira (10) e simboliza o início de uma nova fase no atendimento de saúde do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
11/03/2026 às 07h09
Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração
Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração.

A madrugada desta terça-feira (10) trouxe um momento especial para a saúde de Atalaia. Às 02h43, nasceu Maya Sofia, filha de Rayane Larissa dos Santos Severo, tornando-se o primeiro bebê nascido no Hospital João Lyra Filho após a reinauguração da unidade.

Maya Sofia chegou ao mundo com 3,315 kg, 46 cm de comprimento e 33 cm de perímetro cefálico, marcando simbolicamente o início de uma nova fase para o hospital, que passou por reforma e modernização para oferecer mais estrutura, conforto e qualidade no atendimento à população.

A mãe, Rayane Larissa, destacou o cuidado recebido da equipe durante o atendimento. “Fui muito bem acolhida desde o momento em que cheguei ao hospital. Toda a equipe me tratou com muito carinho, atenção e respeito. Só tenho a agradecer pelo cuidado comigo e com minha filha. Foi um atendimento muito humanizado e isso faz toda a diferença para a gente nesse momento tão importante.”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci celebrou o nascimento como um símbolo do novo momento vivido pela saúde do município.

Continua após a publicidade

 

“Recebemos com muita alegria a notícia do nascimento da pequena Maya Sofia, o primeiro bebê após a reinauguração do Hospital João Lyra Filho. Esse momento representa o que queremos para a saúde de Atalaia: um hospital preparado para cuidar das pessoas com dignidade, estrutura e atendimento humanizado. Desejo muita saúde para Maya Sofia e parabenizo toda a equipe que trabalha diariamente para cuidar da nossa população.”, destacou.

A reinauguração do Hospital João Lyra Filho representa um importante avanço para a rede municipal de saúde, fortalecendo a assistência à população e garantindo melhores condições de atendimento para os moradores de Atalaia.

O nascimento de Maya Sofia simboliza, assim, não apenas a chegada de uma nova vida, mas também o início de uma nova história para a saúde do município.

REFORMA DO HOSPITAL JOÃO LYRA FILHO

A reforma do Hospital João Lyra Filho foi oficialmente inaugurada no último domingo (8) pela Prefeitura de Atalaia. A unidade passou por melhorias estruturais importantes, garantindo um ambiente mais moderno, acolhedor e preparado para ampliar o atendimento à população.

A nova estrutura fortalece a rede municipal de saúde e reafirma o compromisso da gestão em oferecer mais qualidade, dignidade e cuidado humanizado para os atalaienses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população.
Saúde Há 2 dias

Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população

Plataforma digital permite acompanhar consultas, vacinação, resultados de exames e localizar unidades de saúde diretamente pelo celular.

 Prefeitura de Atalaia inaugura reforma do Hospital João Lyra Filho neste domingo (8).
Inauguração Há 6 dias

Prefeitura de Atalaia inaugura reforma do Hospital João Lyra Filho neste domingo (8)

Unidade será entregue à população às 14h, com estrutura modernizada e mais qualidade no atendimento.

 Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde. Foto: Assessoria.
Mutirão de Saúde Há 1 semana

Atalaia supera 4 mil atendimentos em dois dias de mutirão de saúde

Cuida Atalaia – Saúde em Movimento levou exames, consultas e atendimento especializado aos moradores dos povoados, em parceria com o Instituto Riviera.

 Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia.
Mutirão de Saúde Há 2 semanas

Primeiro dia do Mutirão de Saúde realiza centenas de atendimentos e reforça compromisso com os povoados de Atalaia

Ação segue neste sábado (28) com atendimento gratuito para moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água.

 Atalaia realiza Mutirão de Saúde com mais de mil atendimentos nos povoados.
Mutirão Há 2 semanas

Atalaia realiza Mutirão de Saúde com mais de mil atendimentos nos povoados

Atendimento gratuito acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro e beneficia moradores de Santo Antônio e Olhos D’Água.

Atalaia, AL
29°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 33°
32° Sensação
2.48 km/h Vento
63% Umidade
18% (0mm) Chance chuva
05h28 Nascer do sol
17h40 Pôr do sol
Quinta
33° 22°
Sexta
33° 23°
Sábado
34° 23°
Domingo
35° 23°
Segunda
36° 23°
Publicidade
Professor Lesso
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Últimas notícias
Saúde Há 3 horas

Hospital João Lyra Filho registra primeiro nascimento após reinauguração
AL-210 Há 16 horas

Vereador Neto Acioli solicita instalação de lombada na AL-210, próximo ao Povoado Olhos D’água, em Atalaia
Daqui pro Mundo! Há 19 horas

Aluna da Escola Floriano Peixoto, em Atalaia, é uma das classificadas no “Daqui Pra o Mundo” e vai participar de intercâmbio na Inglaterra
Saúde Há 2 dias

Prefeitura lança aplicativo Conecta Atalaia e aproxima serviços de saúde da população
Semana da Mulher Há 2 dias

Oficina de doces finos encerra programação da Semana da Mulher em Atalaia

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Verreadora Mércia da Saúde
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima O Poder Transformador da Educação | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias