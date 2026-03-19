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Atalaia tem experiência de saúde reconhecida em mostra nacional em Brasília

Prática exitosa apresentada por profissionais do município evidencia os avanços de Atalaia na melhoria da saúde pública.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
19/03/2026 às 07h16 Atualizada em 19/03/2026 às 07h20
Atalaia tem experiência de saúde reconhecida em mostra nacional em Brasília
Atalaia tem experiência de saúde reconhecida em mostra nacional em Brasília.

O município de Atalaia está sendo representado em um importante evento nacional voltado ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta quarta (18) e quinta-feira (19), dois profissionais da rede municipal participam da 2ª Mostra Mais Saúde com Agente, realizada em Brasília, apresentando uma experiência exitosa desenvolvida no território atalaiense.

O trabalho intitulado “Trabalho Integrado dos ACS e ACE no cuidado a pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)”, desenvolvido pela Agente Comunitária de Saúde Lenyjalda Cristina Ferreira dos Santos Gouveia e pelo Agente de Combate às Endemias Wilson Luis Soares da Silva, foi selecionado entre 200 iniciativas de todo o país, evidenciando o compromisso de Atalaia com a qualificação da Atenção Primária e a integração das ações de Vigilância em Saúde.

A mostra integra o Programa Saúde com Agente, iniciativa realizada em parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e reúne experiências exitosas que fortalecem a atuação conjunta dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no cuidado direto com a população.

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De Alagoas, apenas quatro municípios tiveram experiências escolhidas para apresentação no evento, entre eles Atalaia, reforçando o protagonismo dos profissionais que atuam diariamente nos territórios, promovendo prevenção, cuidado e qualidade de vida.

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Com o tema “Experiências de territorialização integrada entre Atenção Primária à Saúde e Vigilância em Saúde”, a mostra destaca práticas que nascem no cotidiano das comunidades e demonstram como o trabalho articulado desses agentes é fundamental para o fortalecimento do SUS.

Durante o encontro, também será realizada a diplomação simbólica de alunos do Programa Saúde com Agente, que representa mais de 120 mil profissionais formados em todo o Brasil, reafirmando o investimento na qualificação e valorização da linha de frente da saúde pública.

A prefeita Ceci parabenizou os profissionais pela conquista e destacou a importância do reconhecimento para o município. “Ficamos muito orgulhosos em ver o trabalho desenvolvido em Atalaia ganhando destaque nacional. Isso mostra o compromisso da nossa gestão em fortalecer a Atenção Primária e valorizar os profissionais que estão diariamente junto à população, cuidando e salvando vidas”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, também ressaltou o significado da participação no evento. “Esse reconhecimento evidencia a qualidade das ações realizadas pelos nossos agentes e reforça a importância da integração entre os serviços. Investir na qualificação e no trabalho em equipe é fundamental para garantir uma saúde mais eficiente e resolutiva para a população”, destacou.

A participação de Atalaia na mostra nacional reafirma o compromisso da gestão municipal em investir em políticas públicas que ampliem o acesso aos serviços de saúde, promovam prevenção e fortaleçam o cuidado integral com as pessoas.

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