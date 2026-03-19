Atalaia tem experiência de saúde reconhecida em mostra nacional em Brasília.

O município de Atalaia está sendo representado em um importante evento nacional voltado ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta quarta (18) e quinta-feira (19), dois profissionais da rede municipal participam da 2ª Mostra Mais Saúde com Agente, realizada em Brasília, apresentando uma experiência exitosa desenvolvida no território atalaiense.

O trabalho intitulado “Trabalho Integrado dos ACS e ACE no cuidado a pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)”, desenvolvido pela Agente Comunitária de Saúde Lenyjalda Cristina Ferreira dos Santos Gouveia e pelo Agente de Combate às Endemias Wilson Luis Soares da Silva, foi selecionado entre 200 iniciativas de todo o país, evidenciando o compromisso de Atalaia com a qualificação da Atenção Primária e a integração das ações de Vigilância em Saúde.

A mostra integra o Programa Saúde com Agente, iniciativa realizada em parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e reúne experiências exitosas que fortalecem a atuação conjunta dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) no cuidado direto com a população.

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De Alagoas, apenas quatro municípios tiveram experiências escolhidas para apresentação no evento, entre eles Atalaia, reforçando o protagonismo dos profissionais que atuam diariamente nos territórios, promovendo prevenção, cuidado e qualidade de vida.

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Com o tema “Experiências de territorialização integrada entre Atenção Primária à Saúde e Vigilância em Saúde”, a mostra destaca práticas que nascem no cotidiano das comunidades e demonstram como o trabalho articulado desses agentes é fundamental para o fortalecimento do SUS.

Durante o encontro, também será realizada a diplomação simbólica de alunos do Programa Saúde com Agente, que representa mais de 120 mil profissionais formados em todo o Brasil, reafirmando o investimento na qualificação e valorização da linha de frente da saúde pública.

A prefeita Ceci parabenizou os profissionais pela conquista e destacou a importância do reconhecimento para o município. “Ficamos muito orgulhosos em ver o trabalho desenvolvido em Atalaia ganhando destaque nacional. Isso mostra o compromisso da nossa gestão em fortalecer a Atenção Primária e valorizar os profissionais que estão diariamente junto à população, cuidando e salvando vidas”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, também ressaltou o significado da participação no evento. “Esse reconhecimento evidencia a qualidade das ações realizadas pelos nossos agentes e reforça a importância da integração entre os serviços. Investir na qualificação e no trabalho em equipe é fundamental para garantir uma saúde mais eficiente e resolutiva para a população”, destacou.

A participação de Atalaia na mostra nacional reafirma o compromisso da gestão municipal em investir em políticas públicas que ampliem o acesso aos serviços de saúde, promovam prevenção e fortaleçam o cuidado integral com as pessoas.