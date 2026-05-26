Maio Amarelo: Atalaia promove ações educativas por um trânsito mais seguro

A Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Educação e em parceria com o Detran Alagoas, realizou nesta segunda-feira (25) uma programação especial em alusão ao Maio Amarelo, movimento nacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito.

Com o tema “Juntos por um trânsito mais seguro”, a ação contou com a realização da Maratona de Soluções para o trânsito da cidade, promovendo oficinas, debates e atividades educativas voltadas à conscientização, responsabilidade e construção de um trânsito mais humano.

A programação reuniu estudantes, educadores e representantes da comunidade em momentos de reflexão sobre atitudes conscientes no dia a dia e a importância do respeito às leis de trânsito para preservação da vida.

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Encerrando as atividades, foi realizada uma Blitz Educativa pelas ruas da cidade, levando orientações e informações à população e reforçando a importância da responsabilidade de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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O prefeito Nicollas destacou a importância de investir em conscientização e educação no trânsito.

“Falar sobre trânsito é falar sobre cuidado com a vida. Essas ações são fundamentais para conscientizar a população e construir uma cidade mais segura para todos”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane, também ressaltou o papel da educação na formação de cidadãos mais conscientes. “Quando trabalhamos a conscientização desde cedo, ajudamos a formar cidadãos mais responsáveis e comprometidos com um trânsito mais humano e seguro”, destacou.

A gestão municipal reforçou que ações como essa fortalecem o compromisso com a educação, a conscientização e a preservação da vida.