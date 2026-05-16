MST Alagoas realiza aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, em Atalaia.

O MST Alagoas realizou na manhã deste sábado (16), a aula inaugural do Cursinho Popular Zumbi dos Palmares, no Assentamento Milton Santos, em Atalaia, marcando um momento histórico para a juventude do campo em Alagoas.

Este é o primeiro cursinho de Alagoas em área de assentamento voltado à preparação de estudantes camponeses e camponesas para o ENEM, fortalecendo o acesso à universidade e à garantia de direitos para a juventude rural.

“O cursinho nasce da luta popular e da organização coletiva, fortalecendo o acesso da juventude camponesa e da classe trabalhadora ao ensino superior, sem abrir mão da formação crítica e comprometida com a transformação social”, destaca o perfil oficial do MST Alagoas em sua rede social.

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A iniciativa integra as políticas públicas do CPOP, reafirmando a importância da educação popular como ferramenta de transformação social, organização e construção de um futuro mais digno para o povo trabalhador do campo.