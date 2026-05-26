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Drag homenageada pela Câmara de Atalaia integra elenco do Festival Drag Dinner Alagoas

Cantora e compositora, Vick Makenz fortalece a cena cultural no município e leva representatividade por onde passa; ela fará seu primeiro show em Maceió na 2ª edição do festival.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria com Jornal de Alagoas
26/05/2026 às 14h06
Drag homenageada pela Câmara de Atalaia integra elenco do Festival Drag Dinner Alagoas
Vick Makenz surgiu como persona criada por Vitor em 2015. Foto: Divulgação

A primeira drag queen a receber uma comenda especial da Câmara Municipal de Atalaia, município do interior de Alagoas, integra o elenco da 2ª edição do Festival Drag Dinner Alagoas, que acontece no próximo domingo (31), a partir das 15h, no Rex Bar, no bairro do Jaraguá, em Maceió.

Vick Makenz, alter ego de João Vitor Z. Cavalcante, de 27 anos, foi homenageada em dezembro de 2025 com um certificado de reconhecimento como símbolo de liberdade artística e cultural na cidade. A honraria foi concedida pela vereadora Joana D’arck.

Durante a homenagem “Filhos que marcaram Atalaia”, realizada em 13 de dezembro do ano passado, Vitor estava montada como Vick e recebeu o apoio de amigos e familiares presentes na plateia. Segundo o artista, cantor e compositor, esse foi o primeiro título recebido após dez anos dedicados à arte em Atalaia.

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“Fiquei muito emocionada com a homenagem feita pela vereadora Joana Dark junto à Câmara Municipal de Atalaia. Confesso que nunca imaginei ser reconhecida; eu achava impossível as pessoas entenderem a mensagem que venho trazendo para a cidade”, declarou Vitor.

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Em seu discurso na Câmara, o artista dedicou a homenagem à mãe, Maria Vitória Zeferino da Silva, que faleceu há quatro anos em decorrência de um câncer.

De Vitor para Vick

Vick Makenz surgiu como persona criada por Vitor em 2015, após conhecer o trabalho da cantora Pabllo Vittar e, logo depois, acompanhar o projeto de Gloria Groove. As duas se tornaram as principais referências da artista.

“A drag surgiu da necessidade de ser livre, de ser quem eu queria ser sem medo do julgamento das pessoas”, afirmou.

O nome “Vick” nasceu da construção da identidade artística de Vitor, enquanto o sobrenome “Makenz” surgiu por sugestão de uma amiga que o ajudou na escolha, especialmente por ele sempre ter admirado cantoras internacionais, como Rihanna e Beyoncé.

Vitor, que é natural de Pilar e há anos mora em Atalaia, contou que a música sempre esteve presente em sua vida. O pai era músico e tocava sanfona, zabumba e outros instrumentos, enquanto o irmão mais velho segue cantando em bares e eventos.

“Comecei escrevendo letras de músicas, e a paixão por cantar surgiu na época em que frequentava a igreja”, relatou.

Ele também afirmou que se considera privilegiado por ter sido acolhido pela família desde que se entendeu como uma pessoa homossexual e artista transformista.

“Quando comecei a me montar, todos levaram na brincadeira, mas depois entenderam que aquilo era algo sério na minha vida como artista. Inclusive, faço minha própria maquiagem e a maior parte dos meus figurinos.”

Um dos trabalhos mais especiais, segundo ele, foi o figurino criado por Augusto Christoff para a capa do primeiro EP, “Makenz” (2022).

O repertório de Vick é eclético e diversificado. Do reggae, brega funk e dancehall à MPB e ao pagode, a artista mistura clássicos e ritmos contemporâneos sem deixar de lado a essência popular e comunitária de seu trabalho.

Para a 2ª edição do Festival Drag Dinner Alagoas, Vick Makenz preparou uma apresentação especial. Será o primeiro show da artista em Maceió, com uma performance marcada pelo empoderamento e por músicas autorais que revelam sua essência como artista periférica do interior de Alagoas.

“Minhas expectativas são as melhores possíveis, mas também sinto aquele friozinho na barriga por ser minha primeira participação em um grande festival que valoriza 100% a arte drag em Alagoas”, disse Makenz.

Festival Drag Dinner Alagoas

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Outgo ou na entrada do evento, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os donativos serão destinados a instituições de caridade.

Também está à venda o copo colecionável do festival, que pode ser adquirido pela internet ou no dia do evento.

Ao comprar o ingresso e o copo, além de doar o alimento, o público contribui para a continuidade do festival, fortalece a cena drag e ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade.

A segunda edição do Festival Drag Dinner Alagoas é realizada e produzida por Fernando Cassimiro, com apoio e parceria da vereadora Teca Nelma, Tags Produções, New Case, Inbox Estúdio Criativo, Rex Jazz Bar, Caatinga Rocks e Jamerson Soares Assessoria.

Mais informações: @dragdinneralagoas (Instagram)
Ingressos: https://outgo.com.br/festival-drag-dinner-alagoas-ano-2

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