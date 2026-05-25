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Prédio histórico do Sindicato Rural de Atalaia será reformado após emenda destinada pela deputada Fátima Canuto

Presidente Thiago Tenório destacou que mais de 60 cursos serão ofertados em parceria com o Senar.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
25/05/2026 às 21h42 Atualizada em 25/05/2026 às 21h49
Prédio histórico do Sindicato Rural de Atalaia será reformado após emenda destinada pela deputada Fátima Canuto
Presidente Thiago Tenório ao lado da deputada Fátima Canuto. Foto: Divulgação.

Após uma década sem funcionamento, o Sindicato Rural de Atalaia inicia uma nova fase de reconstrução e fortalecimento do setor rural no município. A retomada das atividades será possível graças à destinação de uma emenda impositiva no valor de R$ 250 mil pela deputada estadual Fátima Canuto, recurso que será utilizado na reforma completa da sede da instituição.

Segundo o presidente do sindicato, Thiago Tenório, o retorno das atividades representa um avanço importante para os produtores rurais e para toda a população atalaiense. Em parceria com o SENAR, o sindicato deverá ofertar gratuitamente mais de 60 cursos técnicos e de capacitação profissional, além de disponibilizar suporte contábil, jurídico e ações voltadas à defesa dos produtores rurais da região.

Thiago Tenório agradeceu publicamente à deputada Fátima Canuto pela destinação da verba, destacando a importância do apoio para a reativação do sindicato e para o fortalecimento do homem do campo em Atalaia.

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“Quero agradecer à deputada Fátima Canuto pela sensibilidade e compromisso com os produtores rurais do nosso município. Essa emenda representa o recomeço do Sindicato Rural de Atalaia e abrirá portas para qualificação, assistência e novas oportunidades para nossa população”, destacou o presidente.

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A iniciativa marca um novo momento para o fortalecimento da agricultura, da qualificação profissional e do desenvolvimento econômico local.

Um prédio histórico para Atalaia

Antes conhecido como Casa Rural, o prédio nasceu para servir como um importante ponto de apoio em defesa dos interesses dos homens e mulheres do agronegócio em Atalaia. O local teve participação de nomes relevantes da agricultura local em sua criação, como o Dr. João Carlos Filho.

O espaço foi oficialmente reconhecido como Sindicato Rural em 2 de fevereiro de 1975, quando passou a ser filiado à Federação da Agricultura do Estado de Alagoas.

Com a reforma, a expectativa é que o prédio retome sua plena funcionalidade, ampliando o atendimento e contribuindo para o desenvolvimento do setor rural no município.

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