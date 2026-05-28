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Vereador Neto Acioli protocola no DNIT solicitação de passarela de pedestres na BR-316, próximo ao trevo de Atalaia

Pedido do parlamentar foi aprovado por unanimidade durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada no último dia 24 de março.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
28/05/2026 às 15h47 Atualizada em 28/05/2026 às 16h01
Vereador Neto Acioli protocola no DNIT solicitação de passarela de pedestres na BR-316, próximo ao trevo de Atalaia
Vereador Neto Acioli protocola no DNIT solicitação de passarela de pedestres na BR-316, próximo ao trevo de Atalaia.

O vereador Neto Acioli (MDB) esteve, nesta quinta-feira (28), na sede da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Alagoas, localizada em Maceió, onde protocolou um requerimento solicitando a realização de um estudo de viabilidade técnica para a construção de uma passarela de pedestres na BR-316.

A estrutura, segundo sugestão do vereador, deverá ser instalada no trecho entre o trevo de Atalaia e a loja Edinho Autopeças, um dos pontos de maior circulação de pessoas na região.

O requerimento do parlamentar foi aprovado por unanimidade durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada no último dia 24 de março.

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Na justificativa apresentada, o vereador Neto Acioli destacou a necessidade urgente da obra, ressaltando o risco enfrentado diariamente por pedestres que precisam atravessar a rodovia.

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“Essa é uma demanda importante para garantir mais segurança à população. Muitas pessoas atravessam esse trecho da BR-316 todos os dias, e a passarela será fundamental para evitar acidentes”, afirmou o vereador.

A solicitação agora aguarda análise do DNIT, que deverá avaliar a viabilidade técnica e operacional para a execução do projeto.

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