Alunos da RK Fit se destacam no Campeonato Alagoano de Jiu-Jitsu em Maceió

A RK Fit Academia, localizada na cidade de Atalaia, foi um dos destaques no Campeonato Alagoano de Jiu-Jitsu 2026, disputado no último domingo (31), no Colégio SEB, em Maceió. Ao todo, cinco alunos da equipe subiram ao pódio, representando o município com excelentes resultados.

A competição, organizada pela Federação Alagoana de Jiu-Jitsu (FALJJ), reuniu atletas de diversas cidades do estado e contou com alto nível técnico.

Sob a orientação do professor Fábio Padilha, conquistaram medalha de ouro os alunos Gabriel, faixa cinza, na categoria de 12 e 13 anos; Huann, faixa branca, na categoria infantojuvenil; e Filipe, também faixa branca, na categoria juvenil.

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Outros dois atletas também garantiram lugar no pódio: Edinaldo, faixa branca, ficou com a medalha de bronze na categoria adulto, e Wesley, faixa marrom, também conquistou bronze na mesma categoria.

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Para o professor Fábio Padilha, os resultados são reflexo direto do empenho dos alunos. “O sucesso alcançado é fruto da dedicação de cada um deles. A vontade de aprender, de treinar e de evoluir fez toda a diferença. Todo o mérito é deles”, destacou.

As aulas de Jiu-Jitsu na RK Fit tiveram início em janeiro deste ano e, em apenas cinco meses, os atletas já começam a colher os frutos de um trabalho sério e bem estruturado. Segundo o professor, o apoio da academia tem sido fundamental para o crescimento da modalidade no município.

“Estamos tendo total apoio da academia, que vem incentivando o desenvolvimento do Jiu-Jitsu em Atalaia. Hoje, somos o único local na cidade que oferece essa arte marcial tão importante”, ressaltou.

Além dos resultados esportivos, o professor também destacou o papel social do Jiu-Jitsu. “É uma modalidade que educa, disciplina e inclui. Vai muito além da competição”, afirmou.

Para quem deseja conhecer e praticar, a RK Fit oferece aulas infantis às segundas, quartas e sextas-feiras, às 17h, e aulas para adultos de segunda a sexta, às 19h. Interessados podem agendar uma aula experimental e vivenciar de perto os benefícios da chamada “arte suave”.