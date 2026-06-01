DAY USE SOLIDÁRIO: Vereadora Joana Darck destaca ação que une lazer, turismo e solidariedade durante o mês de junho na Santa Tereza

Ação garante meia-entrada mediante doação de 1 kg de alimento e vai destinar arrecadações a famílias da região.

A vereadora Joana Darck esteve visitando o Santuário Ecológico Fazenda Santa Tereza, localizado no município de Atalaia, como forma de apoiar a campanha “Day Use Solidário”, que acontece durante todo o mês de junho.

A iniciativa busca incentivar a visitação ao espaço turístico ao mesmo tempo em que promove a solidariedade. Durante o período da campanha, quem doar um quilo de alimento garante meia-entrada para conhecer um dos destinos mais procurados do ecoturismo em Alagoas.

Doações vão beneficiar famílias da região

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Para participar, os visitantes devem doar alimentos que estejam lacrados e dentro do prazo de validade. Todo o alimento arrecadado será destinado a famílias ou instituições da região, ampliando o alcance social da ação.

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A proposta transforma o lazer em um gesto de solidariedade, gerando impacto positivo para a comunidade local.

Incentivo ao turismo local

Durante a visita, a vereadora destacou a importância da campanha tanto para o social quanto para o fortalecimento do turismo em Atalaia.

“Venham desbravar a Atalaia, não só o Santuário Santa Teresa, mas toda a nossa querida cidade”, afirmou Joana Darck em vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo ela, a ação também representa uma oportunidade para que os próprios atalaienses conheçam melhor um dos principais pontos turísticos do município.

Como participar

Deslize as imagens logo abaixo e entenda como participar do DAY USE SOLIDÁRIO da Santa Tereza.