Juventus vence Vira Copos e segue na liderança do Grupo B na Super Copa Santo Antônio.

A bola rolou na manhã e tarde deste domingo (31) para mais uma rodada da Super Copa Santo Antônio, uma das principais competições de futebol amador do município de Atalaia.

Pela 4ª rodada do Grupo B, o Juventus Sapucaia confirmou o bom momento na competição e venceu o Vira Copos por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por José Davi Soares e Eulálio Vitor. Com o resultado, a equipe assumiu a liderança isolada da chave.

Quem também somou três pontos foi o Náutico, que venceu a Chapecoense por WO.

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No outro confronto do grupo, o Missionário Santo Antônio levou a melhor sobre a Fazendinha e venceu por 2 a 1, garantindo a vice-liderança. Keven Erick e Pedro Jobson marcaram para o Missionário, enquanto o gol da Fazendinha foi contra, também anotado por Keven Erick.

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Já pelo Grupo A, o Escurinho foi a campo, mas o Esporte Clube XXI não compareceu, garantindo automaticamente mais três pontos para o Escurinho.

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Fechando a rodada, Juventus Olhos D’água e Jaqueirense protagonizaram um duelo equilibrado. Melhor para o Juventus Olhos D’água, que venceu por 1 a 0 com gol de Ronald Pereira e assumiu a liderança do Grupo A.

A Super Copa Santo Antônio terá sequência no próximo domingo, dia 7 de junho, com mais uma rodada da competição.