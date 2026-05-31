Aluno do Grupo Capoeira Brasil em Atalaia é campeão da Copa Benedito Bentes na categoria Juvenil B

Atalaia voltou a se destacar no cenário esportivo de Alagoas nesta sexta-feira (29). O jovem atleta Erick, conhecido como Kekeu, conquistou o primeiro lugar na categoria Juvenil B durante a 15ª edição da Copa Benedito Bentes de Capoeira, realizada em Maceió.

Aluno do Grupo Capoeira Brasil em Atalaia, Kekeu mostrou talento, técnica e determinação ao subir no lugar mais alto do pódio em um dos principais eventos da modalidade no estado. A conquista reforça a força da capoeira no município e o potencial dos jovens atletas locais.

Sob a supervisão e os ensinamentos precisos do Mestre Pavão, Kekeu levou o nome da nossa cidade e a força da nossa terra para o topo do pódio, mostrando que a capoeira de Atalaia é sinônimo de técnica, garra e muita superação.

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A vitória foi bastante comemorada por integrantes do Grupo Capoeira Brasil em Atalaia, que destacaram o empenho e a trajetória do jovem atleta. Segundo o professor Alemão, o título é fruto de muito esforço e amor pela capoeira.

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“Parabéns, Kekeu! Que essa seja apenas a primeira de muitas grandes conquistas na sua caminhada. E o nosso muito obrigado ao Mestre Pavão por guiar nossos jovens com tanta maestria e dedicação. Aos poucos a gente caminha, jogando rasteira nas dificuldades e subindo os degraus do mundo! Salve, Capoeira Brasil”, afirmou.

A Copa Benedito Bentes de Capoeira é vinculada à Federação de Capoeira do Estado de Alagoas e organizada pelo mestre Carlinhos Muzenza. O evento tem como objetivo difundir a prática da capoeira, promovendo inclusão social, saúde e lazer entre os participantes.