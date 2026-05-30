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Thiago Silvério é campeão da II Corrida dos Bombeiros na categoria 30 a 39 anos

Atleta de Atalaia conquista o 1º lugar nos 5 km da cetgoria e também se destaca na classificação geral da prova realizada em Maceió.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
30/05/2026 às 10h05
Thiago Silvério é campeão da II Corrida dos Bombeiros na categoria 30 a 39 anos
Thiago Silvério é campeão da II Corrida dos Bombeiros na categoria 30 a 39 anos.

Hoje teve Atalaia no lugar mais alto do pódio na 2ª edição da Corrida dos Bombeiros, realizada na manhã deste sábado (30), no bairro Pajuçara, em Maceió. O experiente corredor atalaiense Thiago Silvério conquistou o primeiro lugar no percurso de 5 quilômetros, na categoria de 30 a 39 anos.

A competição é organizada pela Associação dos Bombeiros Militares de Alagoas e reuniu atletas de diversas regiões do estado. Além do título em sua categoria, Thiago também obteve um excelente desempenho na classificação geral, terminando a prova na 6ª colocação.

Considerado o principal nome da corrida de rua em Atalaia, Thiago Silvério segue representando o município com destaque em competições por toda Alagoas, levando o nome da cidade aos lugares mais altos do pódio.

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O atleta já mira novos desafios e intensifica sua preparação para o maior objetivo de sua carreira: disputar sua primeira maratona internacional, no Rio de Janeiro. Com a participação no evento, ele poderá se tornar o primeiro maratonista da história de Atalaia, ampliando ainda mais a visibilidade do município no cenário esportivo nacional.

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