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Davi Filho costura apoio do Partido Novo ao Senado Federal

Praticamente certa, a aliança entra em semana decisiva.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: 7 Segundos
01/06/2026 às 12h43
Davi Filho costura apoio do Partido Novo ao Senado Federal
Davi Filho costura apoio do Partido Novo ao Senado Federal.

O pré-candidato ao Senado Davi Filho (Republicanos) pode receber o apoio do Partido Novo em Alagoas. As negociações para uma aliança política estão avançadas e entram em fase decisiva nesta semana.

Com um alinhamento claro de ideias, os dois grupos caminham para a concretização do acordo que, segundo Davi Filho revelou ao 7Segundos, acontecerá nos próximos dias.

Nesse final de semana, Davi Filho participou do lançamento do Diretório do Novo em Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió, reforçando a presença e ligação com membros do partido.

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Partido Novo, vale ressaltar, tentou lançar um nome próprio ao Senado quando convidou Alfredo Gaspar - ainda no União Brasil à época - e, posteriormente, abriu conversas com Rafael Tenório.

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O grupo tem chapas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa do Estado e deve mesmo direcionar o apoio à candidatura majoritária de Davi Filho.

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