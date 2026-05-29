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Na Assembleia, vereador João Severo acompanha entrega da maior honraria do Parlamento alagoano ao ex-ministro Maurício Quintella

Parlamentar de Atalaia participou de sessão solene a convite da deputada Cibele Moura.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
29/05/2026 às 17h53
Na Assembleia, vereador João Severo acompanha entrega da maior honraria do Parlamento alagoano ao ex-ministro Maurício Quintella
Vereador João Severo e deputada estadual Cibele Moura. Foto: Divulgação.

O vereador de Atalaia, João Severo (PP), esteve nesta sexta-feira (29), na Assembleia Legislativa de Alagoas para acompanhar a sessão solene que homenageou o ex-ministro dos Transportes, Maurício Quintella Malta Lessa, com a Comenda de Mérito Tavares Bastos, a mais alta honraria concedida pelo Parlamento alagoano.

A participação do vereador ocorreu a convite da deputada estadual Cibele Moura (MDB), autora da proposta que concedeu a honraria. A iniciativa foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais.

O vereador João Severo destacou a importância do reconhecimento à trajetória pública de Maurício Quintella, ex-deputado federal e ex-ministro, com forte atuação voltada ao desenvolvimento de Alagoas.

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“O reconhecimento é mais do que justo. Maurício Quintella tem uma história de trabalho prestado ao nosso estado, tanto no Legislativo quanto no Executivo, sempre contribuindo para o avanço de políticas públicas importantes”, afirmou o vereador.

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Aproveitando a oportunidade, João Severo também dialogou com a deputada Cibele Moura, com quem mantém alinhamento político, para reforçar demandas importantes para o município de Atalaia. Segundo ele, o encontro foi produtivo e fortalece a busca por melhorias para a população atalaiense.

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