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Huann Cassiano é campeão Alagoano de Jiu-Jitsu na categoria infanto-juvenil

Residente no bairro José Paulino, em Atalaia, jovem atleta treina com o professor Fábio Padilha, na RK Fit.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
01/06/2026 às 08h46 Atualizada em 01/06/2026 às 09h11
Huann Cassiano é campeão Alagoano de Jiu-Jitsu na categoria infanto-juvenil
Huann Cassiano é campeão Alagoano de Jiu-Jitsu na categoria infanto-juvenil.

Residente no bairro José Paulino, em Atalaia, o jovem atleta Huann Tarcio de Lira Santos Cassiano é campeão alagoano de jiu-jitsu na categoria infanto-juvenil, levando o nome do município ao topo do pódio.

A competição, organizada pela Federação Alagoana de Jiu-Jitsu (FALJJ), foi realizada no último domingo (31), no Colégio SEB, em Maceió, reunindo atletas de diversas cidades do estado.

Faixa-branca, Huann é aluno do professor Fábio Padilha e treina na academia RK Fit, onde vem se destacando pelo desempenho e dedicação nos treinos.

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O jovem atleta destacou sua felicidade com essa conquista e se mostrou motivado para continuar evoluindo cada vez mais. “Essa vitória é resultado de muito treino, dedicação, disciplina e esforço diário. Sou grato a Deus, à minha família, ao meu professor e a todos que me apoiaram durante essa caminhada. Estou orgulhoso dessa conquista e motivado para continuar evoluindo cada vez mais no esporte”, destacou.

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