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Atalaiense Kássio é destaque na conquista histórica do Sporting Teotônio e celebra acesso à elite do Alagoano

Camisa 10 foi eleito Craque do Campeonato e teve papel decisivo na campanha do título da Série B.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
31/05/2026 às 19h19
Atalaiense Kássio é destaque na conquista histórica do Sporting Teotônio e celebra acesso à elite do Alagoano
Atalaiense Kássio é destaque na conquista histórica do Sporting Teotônio e celebra acesso à elite do Alagoano.

Em seu primeiro ano de fundação, o Sporting Teotônio alcançou um feito histórico neste domingo (31) ao conquistar o título da Série B do Campeonato Alagoano e garantir o acesso à elite do futebol estadual na temporada 2027.

Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe de Teotônio Vilela segurou o empate em 2 a 2 contra o Zumbi no duelo de volta, realizado no Estádio O Medalhão, resultado suficiente para assegurar a taça e a vaga na primeira divisão.

Um dos grandes destaques da campanha foi o atalaiense Kássio, camisa 10 do Sporting Teotônio. Autor de um dos gols na partida de ida e eleito o Craque do Campeonato, o meia teve atuação decisiva ao longo de toda a competição, sendo peça fundamental na conquista inédita do clube.

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Com talento atalaiense em campo, a trajetória vitoriosa do Sporting Teotônio foi marcada por muito trabalho, dedicação e paixão. O título representa não apenas um momento histórico para o clube, mas também uma grande conquista para seus torcedores, que celebram o acesso à elite do futebol alagoano.

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