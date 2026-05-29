Agricultura Familiar em Movimento vai atender assentamentos rurais em Atalaia

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagri) levará à população da zona rural de Atalaia, no dia 3 de junho, o projeto Agricultura Familiar em Movimento. As atividades vão ser desenvolvidas das 8h às 15h, no Assentamento Milton Santos, Distrito Ouricuri.

A iniciativa amplia o acesso à cidadania e a direitos, com emissão de documentos e orientações sobre saúde, previdência e programas sociais.

Entre os serviços que serão ofertados estão a emissão de Carteira de Identidade (RG), Cadastro Nacional do Agricultor Familiar (CAF), emissão de segunda via do CPF, emissão de Carteira de Trabalho Digital, criação e orientação da conta Gov.Br, atualização do CadÚnico, requerimento de benefícios e orientações do INSS, emissão do Cartão da Pessoa Idosa, emissão do Cartão TEA, programa dignidade menstrual e rodas de conversa com a população.

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O projeto Agricultura Familiar em Movimento é idealizado e executado pela Seagri e conta com a parceria da Emater Alagoas, das Secretarias de Estado da Segurança Pública e da Prevenção à Violência, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio do Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde de Populações Expostas aos Agrotóxicos, além do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Instituto de Identificação e prefeituras municipais. Nesta edição, conta com apoio do Movimento Sem Terra (MST).

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Serviço:

Projeto Agricultura Familiar em Movimento

Data: 03/06/2026

Horário: 8 às 15 horas

Local: Assentamento Milton Santos - Distrito Ouricuri, em Atalaia.