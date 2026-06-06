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Vereador João Severo solicita ao DNIT a colocação de faixas de pedestres em trecho da BR-316 que corta o Distrito Branca

Pedido foi aprovado por unanimidade na Câmara e será encaminhado análise do DNIT.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Atalaia Pop
06/06/2026 às 12h10 Atualizada em 06/06/2026 às 12h24
Vereador João Severo solicita ao DNIT a colocação de faixas de pedestres em trecho da BR-316 que corta o Distrito Branca
Vereador João Severo solicita ao DNIT a colocação de faixas de pedestres em trecho da BR-316 que corta o Distrito Branca.

O vereador João Severo (PP) apresentou, nesta terça-feira (2), durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, o requerimento nº 003/2026 solicitando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a colocação de duas faixas de pedestres em um trecho da BR-316 que corta o Distrito Branca.

Segundo o parlamentar, a medida tem como objetivo garantir mais segurança aos moradores da localidade, que enfrentam dificuldades diárias para atravessar a rodovia. Ele destacou a intensa movimentação de pedestres na região, além da alta velocidade com que os veículos trafegam pelo trecho.

Na solicitação, João Severo propõe que as faixas sejam instaladas em pontos estratégicos: uma em frente ao Posto Imperador e outra nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus.

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O requerimento foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Agora, o documento segue para análise do superintendente do DNIT em Alagoas, André Paes Cerqueira de França.

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Pedido do parlamentar foi aprovado por unanimidade durante a sessão ordinária da Câmara Municipal realizada no último dia 24 de março.

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