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Davi percorre o sertão, ouve o povo e fortalece projeto para o Senado

“Não estou percorrendo Alagoas para fazer promessa. Estou percorrendo Alagoas para ouvir. Quem quer representar o povo precisa primeiro conhecer a vida do povo“, destaca Davi.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
05/06/2026 às 21h56
Davi percorre o sertão, ouve o povo e fortalece projeto para o Senado
Davi percorre o sertão, ouve o povo e fortalece projeto para o Senado.

Em um momento em que grande parte da política acontece nas redes sociais, Davi Davino Filho escolheu um caminho diferente: ouvir as pessoas. Durante visita ao município de Senador Rui Palmeira, no Sertão alagoano, o pré-candidato ao Senado participou de um encontro aberto com moradores para discutir os principais problemas enfrentados pela população.

Falta d’água, dificuldades no acesso à saúde, desemprego e ausência de oportunidades para os jovens dominaram as conversas. Ao longo do encontro, Davi ouviu relatos, recebeu sugestões e defendeu a necessidade de construir soluções a partir da realidade de cada município.

“Não estou percorrendo Alagoas para fazer promessa. Estou percorrendo Alagoas para ouvir. Quem quer representar o povo precisa primeiro conhecer a vida do povo. Cada cidade tem sua realidade, suas dores e seus desafios. É dessa escuta que nasce um projeto sério para o futuro do nosso estado”, afirmou Davi.

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A agenda integra uma série de encontros que o pré-candidato vem realizando em diversas regiões alagoanas. Com presença crescente no interior e discurso voltado para temas como saúde, desenvolvimento regional, abastecimento de água e geração de oportunidades, Davi Davino Filho amplia sua caminhada rumo ao Senado defendendo uma política mais próxima das pessoas e menos distante da realidade dos municípios.

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