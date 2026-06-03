Com força em Maceió e no interior, Ceci cresce na disputa por vaga na Assembleia Legislativa

A ex-prefeita de Atalaia, Ceci, vem ampliando sua presença política em Alagoas e ganhando cada vez mais espaço nas articulações visando as eleições de 2026. Com trânsito consolidado no interior e crescimento perceptível em Maceió, o nome da ex-gestora já aparece nos bastidores como um dos que podem disputar com competitividade uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE).

Primeira mulher eleita prefeita de Atalaia, Ceci encerrou sua administração com alto índice de aprovação popular, consolidando uma trajetória marcada pela proximidade com a população e pela defesa de pautas sociais.

Além da experiência no Executivo municipal, ela também atuou como secretária de Assistência Social do município do Pilar, onde desenvolveu projetos voltados à inclusão e proteção social, e ocupou o cargo de secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, período em que participou de iniciativas ligadas à inovação, capacitação e oportunidades para a juventude alagoana.

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A pauta da proteção às mulheres também tem sido uma das principais bandeiras da sua atuação pública. Durante sua gestão em Atalaia, foram implantadas ações como a Sala Lilás, o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha e a chegada da Viatura Lilás ao município, ampliando mecanismos de apoio às vítimas de violência.

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Aliando presença popular, comunicação ativa e histórico administrativo, Ceci vem ampliando sua articulação política em diferentes regiões do estado. Em eventos, encontros e agendas públicas, o nome da ex-prefeita tem recebido demonstrações de apoio e fortalecido seu espaço no cenário eleitoral alagoano.

Nos bastidores da política, a movimentação em torno de sua possível candidatura à Assembleia Legislativa já desperta atenção entre aliados, lideranças e observadores do cenário de 2026.