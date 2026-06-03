Davi Davino ainda luta com a direção nacional do Republicanos para manter sua candidatura.

O jornalista alagoano Ricardo Mota, publicou nesta quarta-feira (3), artigo de opinião sobre a luta enfrentada por Davi Filho para manter sua pré-candidatura ao Senado. Confira na íntegra, logo abaixo:
Até porque pontua muito bem, o jovem pré-candidato ao Senado Davi Davino enfrenta um desde já adversário poderoso: a tentativa de tirarem sua legenda partidária para a disputa.
Fato é que ele vem gastando muita energia para evitar uma rasteira da direção nacional do Republicanos, empurrada pelos seus grandes adversários locais.
Obviamente, se ele não fosse um concorrente com estofo, seguramente a turma deixaria que ele corresse solto.
Não por acaso, Alagoas ainda é um estado de coronéis da política, que passam por cima de quem os incomodar.