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Davi Davino ainda luta com a direção nacional do Republicanos para manter sua candidatura

Texto foi publicado pelo jornalista Ricardo Mota, no site Cada Minuto.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Jornalista Ricardo Mota / Cada Minuto
03/06/2026 às 08h41 Atualizada em 03/06/2026 às 08h45
Davi Davino ainda luta com a direção nacional do Republicanos para manter sua candidatura
Davi Davino ainda luta com a direção nacional do Republicanos para manter sua candidatura.

O jornalista alagoano Ricardo Mota, publicou nesta quarta-feira (3), artigo de opinião sobre a luta enfrentada por Davi Filho para manter sua pré-candidatura ao Senado. Confira na íntegra, logo abaixo:  

Até porque pontua muito bem, o jovem pré-candidato ao Senado Davi Davino enfrenta um desde já adversário poderoso: a tentativa de tirarem sua legenda partidária para a disputa.

Fato é que ele vem gastando muita energia para evitar uma rasteira da direção nacional do Republicanos, empurrada pelos seus grandes adversários locais.

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Obviamente, se ele não fosse um concorrente com estofo, seguramente a turma deixaria que ele corresse solto.

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Não por acaso, Alagoas ainda é um estado de coronéis da política, que passam por cima de quem os incomodar.

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