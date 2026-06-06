Requerimento do vereador João Severo solicita pavimentação asfáltica em avenida e ruas do Distrito Branca

Durante a sessão desta última terça-feira (2), na Câmara Municipal de Atalaia, o vereador João Severo (PP) formalizou, através de seu requerimento (004/2026), sua solicitação de obras de pavimentação asfáltica para várias ruas do Distrito Branca.

A solicitação, endereçada ao deputado federal Arthur Lira, pede que o parlamentar possa viabilizar recursos federais para a realização desta obra que solucionará problemas recorrentes relacionados aos buracos, poeiras e dificuldades na mobilidade urbana.

O pedido do vereador João Severo busca contemplar com pavimentação asfáltica a via principal do Distrito Branca, bem como as ruas Boa Vista, Nossa Senhora Aparecida, Campo Velho, Favelinha do Leno, Tiradentes, Maravilha, Jardim das Flores, Bela Vista, Rua Nova, Rua Maximino e Rua São José.

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Segundo o vereador, a solicitação precisa ser tratada como prioridade, considerando a necessidade de garantir mais segurança e qualidade de vida à comunidade. João Severo destacou que o Distrito Branca, é o segundo maior distrito de Alagoas.

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“Uma região em crescimento constante e que a infraestrutura viária é fundamental para o fluxo adequado de veículos, pedestres e serviços públicos”, destacou João Severo.