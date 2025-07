Se você sente que o seu dinheiro some no final do mês, esse post é para você | Blog Adm com Rosa

Adm com Rosa

Rosa Oliveira é estudante de Administração e possui certificação de investidora profissional, com foco na atuação no setor bancário. Natural de Atalaia, ela estreia seu espaço no site de notícias do Atalaia Pop com o objetivo de compartilhar conhecimento sobre finanças pessoais e educação financeira, com uma atenção especial ao público jovem. Por meio do blog, Rosa quer mostrar que falar de dinheiro pode e deve ser algo acessível, prático e transformador para todos.