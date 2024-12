TONI BARROS: UM LEGADO INCONTESTE I Por: Thyago Pereira

Quem sempre viveu para servir a seu povo, jamais poderá ter sua trajetória apagada ou ser esquecida, sempre continuará vivente nos corações do público que o acompanhava. Mais do que um líder político, Toni Barros tornou-se referência para os que o seguiam, e isso jamais poderá ser superado.

Toni Barros deixará um legado de serviço prestado aos munícipes de Atalaia, serviço este que lhe foi incumbido para dar continuidade ao trabalho de seu pai, Manoel Barros. Sua trajetória política demonstra o comprometimento que sempre teve com sua base eleitoral e, não somente com esta, mas com toda população de Atalaia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Copervales 10 anos! Há 15 horas Copervales completa 10 anos de uma história de união e conquistas Há 10 anos, foram as primeiras sementes de um sonho chamado Copervales.

Feira Estadual Há 1 dia Feira da Reforma Agrária do MST movimenta Atalaia (AL) com diversidade produtiva e atrações A 6ª edição do evento começa hoje, 3 de dezembro, e se estende até amanhã, dia 4 de dezembro, trazendo o melhor da luta pela terra em Alagoas, fortalecendo o diálogo entre o campo e cidade na região.

Luto Há 2 dias Em luto, Atalaia chora o falecimento do vereador Toni Barros Toni representou os atalaienses na Câmara Municipal por dois mandatos consecutivos e foi reeleito para o terceiro nas eleições deste ano.

Natal Luz Há 3 dias Atalaia dá início as celebrações do Natal com a linda e emocionante abertura do Natal Luz 2024 O Natal Luz é uma iniciativa da Prefeitura de Atalaia.