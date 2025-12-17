21°C 32°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Câmara aprova repasse integral do incentivo aos agentes de saúde e de endemias; Projeto de Lei é de autoria da Prefeitura de Atalaia

Município propôs repasse de 100% do incentivo federal para ACS e ACE em novo modelo de valorização.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria Prefeita de Atalaia
17/12/2025 às 20h20 Atualizada em 17/12/2025 às 21h50
Câmara aprova repasse integral do incentivo aos agentes de saúde e de endemias; Projeto de Lei é de autoria da Prefeitura de Atalaia
Câmara aprova repasse integral do incentivo aos agentes de saúde e de endemias

Em duas sessões extraordinárias, realizadas na manhã desta última terça-feira (16), a Câmara Municipal de Atalaia aprovou, por unanimidade dos vereadores, o Projeto de Lei nº 20/2025, que alterou a Lei Municipal nº 1.103/2018, com o objetivo de garantir o repasse de 100% do incentivo financeiro federal aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do município.

A proposta encaminhada pelo Poder Executivo, amplia o percentual anteriormente praticado, que era de 70%, assegurando que todo o valor recebido do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, seja integralmente destinado aos profissionais, reforçando a política de valorização dos trabalhadores da atenção básica.

De acordo com o texto do projeto, o montante do repasse será vinculado ao valor recebido no último trimestre de cada ano e rateado de forma igualitária entre os agentes que estejam em pleno exercício da função. Do total recebido por cada profissional, 30% deverão ser destinados a melhorias nas condições de trabalho, com prestação de contas conforme decreto regulamentador.

Continua após a publicidade

 

A prefeita Ceci destacou que o projeto é fruto de diálogo e compromisso com os servidores da saúde. “Um projeto que valoriza quem está na ponta, cuidando das pessoas todos os dias. Os agentes de saúde e de combate às endemias são essenciais para a atenção básica, e esse repasse integral é uma forma concreta de reconhecer esse trabalho”, afirmou a prefeita.

Continua após a publicidade

 

Após a aprovação em plenário, o projeto seguiu para sanção da prefeita Ceci e posterior publicação oficial, passando então a regulamentar o novo modelo de repasse do incentivo financeiro federal no município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereadora Maria da Comesa (PP). Foto: Atalaia Pop.
Solicitação Há 14 horas

Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo de Alagoas o completo recapeamento asfáltico da parte baixa e alta de Atalaia

Ofício encaminhado também solicita a implantação de sinalização horizontal e vertical em toda a malha viária da cidade.

 Câmara de Atalaia entrega honrarias aos policiais militares Helder Cabral e Geraldo Júnior. Foto: Alberto Vicente
Homenagens Há 1 dia

Câmara de Atalaia entrega honrarias aos policiais militares Helder Cabral e Geraldo Júnior

Reconhecimento destaca atuação dos policiais no projeto “Juntos Por Elas”, voltado ao combate à violência contra a mulher.

 Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município. Foto: Assessoria da vereadora Joana D'arck.
Homenagens Há 5 dias

Câmara de Atalaia realiza sessão solene e concede honrarias a personalidades do município

Inciativa foi da vereadora Joana D’arck (MDB).

 Presidente substituto, vereadora Lays Melo (MDB).
Poder Legislativo Há 6 dias

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 09 de dezembro de 2025

Presidente substituto, vereadora Lays Melo (MDB).

 Vereador Rudinho (MDB) - 2º secretário.
Poder Legislativo Há 2 semanas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 02 de dezembro de 2025

Presidência do vereador Cicinho Melo (MDB).

Atalaia, AL
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 32°
23° Sensação
1.96 km/h Vento
86% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h00 Nascer do sol
17h41 Pôr do sol
Sexta
31° 21°
Sábado
32° 21°
Domingo
32° 22°
Segunda
28° 22°
Terça
30° 21°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Professor Lesso
Últimas notícias
Em Atalaia Há 3 horas

DER ignora clamor popular por mais segurança em rodovia estadual em Atalaia
PL Aprovado Há 4 horas

Câmara aprova repasse integral do incentivo aos agentes de saúde e de endemias; Projeto de Lei é de autoria da Prefeitura de Atalaia
Solicitação Há 14 horas

Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo de Alagoas o completo recapeamento asfáltico da parte baixa e alta de Atalaia
Educação Há 15 horas

Prefeitura de Atalaia inicia período de renovação de matrículas para toda a Rede Municipal de Ensino
Homenagens Há 1 dia

Câmara de Atalaia entrega honrarias aos policiais militares Helder Cabral e Geraldo Júnior

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Lays Melo
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2952 (16/12/25)
01
20
45
48
51
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6905 (17/12/25)
03
18
24
60
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3565 (17/12/25)
01
04
10
11
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2863 (17/12/25)
18
28
29
30
32
37
47
60
61
71
72
78
81
82
85
87
88
89
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2900 (17/12/25)
08
12
21
24
26
33
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias