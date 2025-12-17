Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo de Alagoas o completo recapeamento asfáltico da parte baixa e alta de Atalaia

O completo recapeamento asfáltico de vias públicas localizadas na parte baixa e parte alta (Vila José Paulino) de Atalaia, está sendo solicitado pela vereadora Maria da Comesa (PP) através do ofício 007/2025 do último dia 9 de dezembro, encaminhado ao Governador Paulo Dantas. O objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade, com reflexos direto na qualidade de vida da população.

Segundo a parlamentar, a comunidade tem enfrentado dificuldades em razão do desgaste do asfalto, da presença de buracos e de outras irregularidades, principalmente após as obras realizadas pela empresa BRK Ambiental, o que prejudica o tráfego e o acesso de veículos de serviços essenciais.

Em seu ofício, Maria da Comesa também solicita a implantação da sinalização horizontal e vertical em toda essa malha viária.

“Trata-se de uma medida de grande interesse público, que garantirá segurança pública, melhor fluidez no trânsito, além de proporcionar melhor mobilidade urbana e atender às demandas da população que diariamente utiliza essas rotas”, destaca a vereadora.