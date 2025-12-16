Câmara de Atalaia entrega honrarias aos policiais militares Helder Cabral e Geraldo Júnior

A Câmara Municipal de Atalaia realizou, na manhã desta terça-feira (16), a entrega do Título de Cidadão Benemérito aos policiais militares Helder da Silva Cabral e Geraldo Ferreira da Silva Júnior, ambos atalaienses e integrantes do quadro da honrosa Polícia Militar de Alagoas.

As honrarias foram propostas em 2024 pelo então vereador Fernando Vigário e aprovadas por unanimidade pela Casa Hilton Agra de Albuquerque. O reconhecimento destaca o trabalho desenvolvido ao longo de três anos pelos policiais à frente do projeto “Juntos Por Elas”, da Patrulha Maria da Penha, que promove ações de conscientização voltadas aos homens sobre o combate à violência contra a mulher, em Alagoas e também em outros estados.

O ex-vereador Fernando Vigário participou da solenidade de entrega das honrarias, ao lado do presidente da Câmara, Cicinho Melo, e dos demais vereadores do município.

O Soldado Helder destacou sua felicidade em ser homenageado em sua terra natal. “Na vida é importante a parceria e nessa caminhada contamos com a PM AL, a Coronel Danielle, que incansavelmente nos deu a mão e nos levou a lugares improváveis, do amigo e irmão de farda Geraldo Júnior que tanto insistiu para minha ida à Patrulha Maria da Penha e a outros tantos que fizeram parte desse projeto. Quando todos caminhamos em uma mesma direção, a missão é alcançada. Ressalto aqui a importância de fazer sempre nosso melhor por onde passarmos, pois nem sempre é necessário ser o melhor em tudo que faz, porém é necessário fazer com amor e dedicação, e aí os resultados sempre aparecerão. Onde quer que eu esteja, sempre honrarei o lugar e a farda que vestir, pois aprendi ao longo da vida, que temos que viver o hoje, com muita responsabilidade e sendo espelho a começar de nossa família para assim poder transpor para a sociedade. Agradecer ao amigo de longa data, o ex-vereador Fernando Vigário, pela lembrança e pela visão de notar a importância do nosso trabalho com uma temática tão preocupante que é a violência contra a mulher. Agradecer também aos demais vereadores da legislatura passada que aprovaram essa indicação e ao Presidente da Câmara, Cicinho Melo, em poder fazer a entrega. Agradecer principalmente a minha esposa e aos meus filhos, pois muitas das vezes eles ficaram sem a minha presença em datas especiais e em momentos de família, para eu exercer minha missão. Sou servidor Público com muito orgulho e tenho prazer em poder fazer o bem pelas pessoas, pois sempre penso no futuro dos meus filhos e futuros netos, se Deus permitir”.

Para o Cabo Geraldo, esse reconhecimento é um abraço carinhoso que ele recebe de sua cidade.

“Hoje, estou vivendo um sonho. Receber o título de Cidadão Benemérito da minha Atalaia, o lugar onde corri na rua, onde aprendi a ler e onde construí minha vida, é algo que toca a alma. Este reconhecimento não é uma medalha; é o abraço da minha cidade! Primeiramente, agradeço a Deus, a fonte de toda a minha força e propósito. E, claro, à minha família. Vocês são a minha história mais bonita. O apoio, a paciência e o amor de vocês são o verdadeiro prêmio da minha vida. Quero estender minha gratidão e reconhecimento à instituição Polícia Militar, que representa a força, a ordem e o serviço à comunidade. Quero destacar a generosidade do ex-vereador Fernando Vigário. Fernando, sua iniciativa me emocionou profundamente. Meu muito obrigado. Faço uma menção especial, cheia de carinho e profunda gratidão, à minha amiga e irmã, a Coronel Danielli. Seu olhar atento, sua força e seu apoio foram absolutamente cruciais. A dedicação que ela demonstra em cada missão, como foi no importante trabalho à frente da Patrulha Maria da Penha, no qual fiz parte, é uma inspiração para todos nós. Sinceramente, posso dizer que sem o apoio e suporte da senhora, nada disso teria sido possível. Agradeço também a cada um dos vereadores. Obrigado por olharem para a história de um filho da terra e dizerem: "Ele merece". Serei para sempre grato por este reconhecimento. A partir de hoje, meu compromisso em me dedicar e representá-la só cresce. Obrigado por me fazerem sentir o filho mais amado desta terra. Que Deus abençoe nossa Atalaia”, comenta emocionando o Cb Geraldo.



Conheça os homenageados:

O atalaiense Helder da Silva Cabral, nascido em 09 de fevereiro de 1982, filho de Hélio Lopes Malheiros Cabral, funcionário da antiga CEAL e Gení da Silva Cabral, professora aposentada. Soldado Helder tem sua trajetória profissional em setores do serviço público emergenciais, onde no ano de 2007 ingressou no SAAE (SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA e ESGOTO) de Atalaia por concurso público. No ano de 2009, seguindo exemplo de seu saudoso pai Helhinho, ingressou na antiga CEAL, que logo após virou Eletrobrás, também via concurso público. E, no ano de 2020, após 15 anos de um imbróglio jurídico, passa a integrar a Polícia Militar do Estado de Alagoas, onde a convite do conterrâneo e amigo Geraldo, passa a ser integrante da Patrullha Maria da Penha, trilhando juntos esse projeto de sucesso chamado JUNTOS POR ELAS.

Geraldo Ferreira da Silva Junior, nascido na cidade de Atalaia em 23 de novembro de 1984, é filho do saudoso Geraldo Ferreira da Silva, comerciante e funcionário público municipal e de Sandra Cardoso da Silva, professora aposentada municipal. Saiu de Atalaia aos 11 anos de idade para estudar em Maceió, onde terminou o 2º grau e deu continuidade aos estudos, se formando em Ciência Contábeis pelo CESMAC. Ingressou na PMAL no ano de 2016. Cabo Geraldo é um dos fundadores da Patrulha Maria da Penha ao lado da Grande Oficial Coronel Marcia Danielli, no Estado de Alagoas.