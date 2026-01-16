22°C 31°C
Galo do Helhinho mantém tradição de 28 anos e abre oficialmente o Carnaval de Atalaia em 2026

Bloco fundado em 1998 sai às ruas no dia 13 de fevereiro, reúne multidões e é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Imagem: Blog do LÍder
16/01/2026 às 10h37 Atualizada em 16/01/2026 às 11h09
Galo do Helhinho mantém tradição de 28 anos e abre oficialmente o Carnaval de Atalaia em 2026
Helder Cabral e Hélio Cabral, em charge do Blog do LÍder.

Mantendo viva uma tradição que já se aproxima de três décadas, o bloco Galo do Helhinho fará, mais uma vez, a abertura oficial do Carnaval de Atalaia em 2026. O desfile está marcado para o dia 13 de fevereiro (sexta-feira) e promete arrastar foliões pelas principais ruas da cidade, anunciando oficialmente o início da festa mais popular do município.

Fundado em 1998 por Helinho Cabral (in memoriam), o bloco completa 28 anos de história e se consolidou como um dos maiores símbolos do Carnaval atalaiense. Ao longo dos anos, o Galo do Helhinho se tornou sinônimo de alegria, tradição e resistência cultural, reunindo gerações de foliões ao som contagiante do frevo.

Neste ano, o bloco contará novamente com a tradicional orquestra de frevo e, na edição de 2026, terá abadá, que já está disponível para venda CLIQUE AQUI E ADQUIRA A SUA. A concentração acontece em frente à Escola Jarbas Francisco, no centro da cidade, a partir das 21h.

Continua após a publicidade

 

Recentemente, o Galo do Helhinho foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural e Imaterial do município de Atalaia, por meio de uma iniciativa do vereador Rudinho Rodrigues, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal. O reconhecimento reforça a importância histórica e cultural do bloco para a identidade carnavalesca da cidade.

Continua após a publicidade

 

Símbolo de um período marcante do Carnaval de Atalaia, o bloco segue firme graças ao empenho dos filhos, demais familiares e amigos de seu fundador, que assumiram a missão de manter viva a tradição deixada por Helinho Cabral. Atualmente, a comissão organizadora é liderada por Helder Cabral, filho do fundador.

“Já são 28 anos e continuamos na luta para colocar o bloco na rua. É um bloco sem fins lucrativos, mas que vale todo o esforço para levar alegria às famílias da nossa cidade. Temos buscado a ajuda de amigos, patrocinadores e do Poder Público para que esse Patrimônio Cultural e Imaterial de Atalaia continue abrindo o nosso carnaval e engrandecendo a festa mais popular do município”, destacou Helder Cabral.

Com história, tradição e muito frevo, o Galo do Helhinho reafirma seu papel como guardião da cultura popular e promete, mais uma vez, dar o tom da alegria que vai tomar conta de Atalaia no Carnaval 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
