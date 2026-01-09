22°C 30°C
Projeto Batucada em Atalaia recebe visita técnica de representantes do Centro Cultural Ilê Funké de Fleixeiras

Iniciativa sociocultural voltada à formação musical de crianças e adolescentes pode ser implantada em outro município alagoano.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Coletivo Afro Odara
09/01/2026 às 17h33
O município de Atalaia recebeu, nesta quinta-feira (8), a visita técnica de Cléber e Alexssander, fundadores e coordenadores do Centro Cultural Ilê Funké, da cidade de Flexeiras. O objetivo do encontro foi conhecer de perto o funcionamento do projeto sociocultural Batucada, com a intenção de viabilizar a implantação do projeto naquele município. A apresentação do projeto aconteceu no Clube Social Atalaiense. 

O projeto Batucada é uma iniciativa do Coletivo Afro Odara e conta com o apoio da vereadora Joana D’arck.

Voltado à transformação social por meio da música, o Batucada oferece gratuitamente aulas práticas e teóricas de percussão para crianças e adolescentes de Atalaia, promovendo inclusão, valorização da cultura afro-brasileira e desenvolvimento artístico.

Segundo o professor e idealizador do projeto, Felipe Kauê, a iniciativa vem se expandindo e se fortalecendo através de parcerias. “O projeto sociocultural Batucada vem crescendo bastante e já estamos conseguindo firmar parcerias, o que resultou no surgimento do projeto ‘Makulelê Filhas de Dandara’. Em breve, teremos a primeira banda feminina afro da história de Atalaia”, destacou.

A visita técnica reforça o reconhecimento do impacto social do projeto e abre caminho para que a experiência desenvolvida com sucesso em Atalaia possa ser replicada em outros municípios da região, ampliando o acesso à cultura e à formação artística para os jovens.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
