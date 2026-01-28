23°C 33°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Fé e tradição marcam início das celebrações pelos 262 anos de Atalaia

Programação começou nesta terça-feira (27), após a missa em homenagem à padroeira Nossa Senhora das Brotas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
28/01/2026 às 12h35
Fé e tradição marcam início das celebrações pelos 262 anos de Atalaia
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Atalaia deu início, na noite desta terça-feira (27), à programação comemorativa pelos 262 anos de emancipação política do município, com um momento marcado pela fé, tradição e valorização da cultura local. As celebrações começaram após a missa em homenagem à padroeira de Atalaia, Nossa Senhora das Brotas, reunindo fiéis, moradores e visitantes.

Após a celebração religiosa, a cultura atalaiense entrou em cena com a apresentação do Bumba Meu Boi, manifestação tradicional que simboliza a identidade, a história e as raízes culturais do município, emocionando o público presente e reforçando o compromisso da gestão com a preservação das tradições populares.

A apresentação foi realizada pela Companhia de Artes Resgatami, em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Para Arnold, oficineiro do SCFV e responsável pela companhia, participar da programação foi motivo de orgulho.

Continua após a publicidade

 

“Sou oficineiro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e responsável pela Companhia de Artes Resgatami. Na noite de hoje, na festa da padroeira Nossa Senhora das Brotas, trouxemos o boizinho tradição para abrilhantar essa celebração tão importante para Atalaia. É uma alegria manter viva a nossa cultura e ver o reconhecimento do nosso trabalho”, destacou.

Continua após a publicidade

 

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Shirley Nogueira, ressaltou a importância de iniciar as comemorações valorizando a fé e a cultura popular. “Começar a programação dos 262 anos de Atalaia com fé e com uma manifestação cultural tão rica como o Bumba Meu Boi é reafirmar quem somos. Nossa gestão tem o compromisso de fortalecer a cultura, valorizar os artistas locais e preservar as tradições que fazem parte da nossa história”, afirmou.

A prefeita Ceci destacou o simbolismo do momento para o município. “Não existe forma mais bonita de iniciar as comemorações do aniversário de Atalaia do que com fé e tradição. Nossa Senhora das Brotas representa a devoção do nosso povo, e o Bumba Meu Boi representa a nossa identidade cultural. Celebrar Atalaia é cuidar da nossa história e valorizar quem mantém vivas as nossas raízes”, enfatizou a prefeita.

A programação dos 262 anos de Atalaia segue ao longo da semana, com atividades culturais, esportivas e grandes shows, reunindo moradores e visitantes em momentos de celebração, fé e valorização da identidade do povo atalaiense.

 

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Atalaia Pop ðŸ‡§ðŸ‡· (@atalaia.pop)

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Helder Cabral e Hélio Cabral, em charge do Blog do LÍder.
28 anos Há 2 semanas

Galo do Helhinho mantém tradição de 28 anos e abre oficialmente o Carnaval de Atalaia em 2026

Bloco fundado em 1998 sai às ruas no dia 13 de fevereiro, reúne multidões e é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do município.

 Tradicional bloco fundado em 1980, desfilou pela última vez no Carnaval de 2020.
Tradição Há 2 semanas

Bloco Boi do Cú Pelado está de volta ao Carnaval de Atalaia em 2026

Tradicional bloco fundado em 1980, desfilou pela última vez no Carnaval de 2020.

Presidente eleito Vinícius Sabino ao lado de Max Medeiros da Sanfona do Rei.
LIQAL Há 2 semanas

Vinícius Sabino é eleito presidente da LIQAL para o biênio 2026/2028

Chapa 01 vence eleição com 21 votos contra 17 da Chapa 02 e assume comando da Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas.

 Projeto Batucada em Atalaia recebe visita técnica de representantes do Centro Cultural Ilê Funké de Fleixeiras.
Projeto Há 3 semanas

Projeto Batucada em Atalaia recebe visita técnica de representantes do Centro Cultural Ilê Funké de Fleixeiras

Iniciativa sociocultural voltada à formação musical de crianças e adolescentes pode ser implantada em outro município alagoano.

 Em homenagem ao Xameguinho, governador Paulo Dantas sanciona lei que cria o Dia do Sanfoneiro Alagoano. Foto: Divulgação.
Homenagem Há 1 mês

Em homenagem ao Xameguinho, governador Paulo Dantas sanciona lei que cria o Dia do Sanfoneiro Alagoano

A proposição foi de autoria do deputado estadual Inácio Loiola, como forma de reconhecer os 50 anos dedicados ao forró.

Atalaia, AL
29°
Tempo nublado
Mín. 23° Máx. 33°
30° Sensação
5.99 km/h Vento
50% Umidade
20% (0.25mm) Chance chuva
05h20 Nascer do sol
17h53 Pôr do sol
Quinta
34° 22°
Sexta
33° 22°
Sábado
34° 22°
Domingo
33° 22°
Segunda
35° 21°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Ceci Rocha
Últimas notícias
Atalaia 262 anos Há 1 hora

Fé e tradição marcam início das celebrações pelos 262 anos de Atalaia
Atalaia 262 anos Há 19 horas

Atalaia celebra 262 anos com programação especial que reúne cultura, esporte e grandes shows
Solicitação Atendida Há 20 horas

Após cobrança do vereador Neto Acioli, BRK envia carros-pipa para atender moradores do Maria de Nazaré, em Atalaia
Homenagem Há 1 dia

Atalaia faz homenagem ao jornalista Valmir Calheiros com nome de rua
Fardamento Escolar Há 1 dia

Prefeita Ceci acompanha entrega dos fardamentos na Creche CRIA e reforça importância da matrícula em Atalaia

Publicidade
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2965 (27/01/26)
01
20
22
23
35
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6938 (27/01/26)
03
04
21
32
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3598 (27/01/26)
01
03
04
05
06
07
08
09
11
16
18
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias