Fé e tradição marcam início das celebrações pelos 262 anos de Atalaia

A Prefeitura de Atalaia deu início, na noite desta terça-feira (27), à programação comemorativa pelos 262 anos de emancipação política do município, com um momento marcado pela fé, tradição e valorização da cultura local. As celebrações começaram após a missa em homenagem à padroeira de Atalaia, Nossa Senhora das Brotas, reunindo fiéis, moradores e visitantes.

Após a celebração religiosa, a cultura atalaiense entrou em cena com a apresentação do Bumba Meu Boi, manifestação tradicional que simboliza a identidade, a história e as raízes culturais do município, emocionando o público presente e reforçando o compromisso da gestão com a preservação das tradições populares.

A apresentação foi realizada pela Companhia de Artes Resgatami, em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Para Arnold, oficineiro do SCFV e responsável pela companhia, participar da programação foi motivo de orgulho.

“Sou oficineiro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e responsável pela Companhia de Artes Resgatami. Na noite de hoje, na festa da padroeira Nossa Senhora das Brotas, trouxemos o boizinho tradição para abrilhantar essa celebração tão importante para Atalaia. É uma alegria manter viva a nossa cultura e ver o reconhecimento do nosso trabalho”, destacou.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Shirley Nogueira, ressaltou a importância de iniciar as comemorações valorizando a fé e a cultura popular. “Começar a programação dos 262 anos de Atalaia com fé e com uma manifestação cultural tão rica como o Bumba Meu Boi é reafirmar quem somos. Nossa gestão tem o compromisso de fortalecer a cultura, valorizar os artistas locais e preservar as tradições que fazem parte da nossa história”, afirmou.

A prefeita Ceci destacou o simbolismo do momento para o município. “Não existe forma mais bonita de iniciar as comemorações do aniversário de Atalaia do que com fé e tradição. Nossa Senhora das Brotas representa a devoção do nosso povo, e o Bumba Meu Boi representa a nossa identidade cultural. Celebrar Atalaia é cuidar da nossa história e valorizar quem mantém vivas as nossas raízes”, enfatizou a prefeita.

A programação dos 262 anos de Atalaia segue ao longo da semana, com atividades culturais, esportivas e grandes shows, reunindo moradores e visitantes em momentos de celebração, fé e valorização da identidade do povo atalaiense.