Vinícius Sabino é eleito presidente da LIQAL para o biênio 2026/2028

Presidente eleito Vinícius Sabino ao lado de Max Medeiros da Sanfona do Rei.

O atalaiense Vinícius Sabino foi eleito, neste domingo (11), presidente da Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL) para o biênio 2026/2028. A eleição foi realizada na Escola Major Tenório, no município de Boca da Mata, e contou com a participação de representantes de grupos juninos de várias regiões do estado.

A Chapa 01, encabeçada por Vinícius Sabino, obteve 21 votos, contra 17 votos da Chapa 02, totalizando 38 votos válidos. O resultado foi comemorado como um avanço democrático dentro do movimento junino alagoano.

Integrante da quadrilha junina Sanfona do Rei, de Atalaia, Vinícius Sabino assume a presidência com o lema “Compromisso e Renovação”, defendendo um São João construído com responsabilidade, diálogo e participação coletiva.

“Nosso compromisso é com um São João mais organizado, participativo e forte, que represente de verdade a cultura popular de Alagoas”, destacou o presidente eleito.

Confira a composição da chapa vencedora:

Presidente: Vinícius Sabino (Sanfona do Rei)

Vice-presidente: Cosmo Soares (Estrela do MAC)

1º secretário: Cícero Ramos (Coração Matuto)

2º secretário: Anderson (Balão Nordestino)

1º tesoureiro: Téo Cabral (Brilho Lunar)

2ª tesoureira: Adrielle Ribeiro (Seu Fonseca)

O Conselho Fiscal será composto por:

Hélio Gomes (Dona Zabumba)

Gin Santos (Alavantu)

José Romário (Lula Baião)

Eliane Nogueira (Império Junino)

Moisés Silva (Olhos da Luz)

Renovação e Compromisso com transparência e igualdade

Em nota oficial, a LIQAL parabenizou todas as chapas participantes, agradeceu o envolvimento dos associados e reforçou o compromisso da entidade com a democracia, a transparência e o fortalecimento do movimento junino em todo o estado.

“Que este novo ciclo seja marcado por diálogo, trabalho e avanços para as quadrilhas juninas alagoanas”, destacou a entidade.

Entre as propostas da nova gestão estão a garantia de processos claros e acessíveis, com critérios bem definidos e compreendidos por todos, além da busca por coerência nas decisões e equilíbrio no atendimento às necessidades reais dos grupos e fazedores de cultura.

“Igualdade é assegurar oportunidades justas, valorizando cada trajetória, cada grupo e cada talento, fortalecendo o crescimento coletivo”, completou Vinícius Sabino.