Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Vinícius Sabino é eleito presidente da LIQAL para o biênio 2026/2028

Chapa 01 vence eleição com 21 votos contra 17 da Chapa 02 e assume comando da Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
11/01/2026 às 17h21
Vinícius Sabino é eleito presidente da LIQAL para o biênio 2026/2028
Presidente eleito Vinícius Sabino ao lado de Max Medeiros da Sanfona do Rei.
O atalaiense Vinícius Sabino foi eleito, neste domingo (11), presidente da Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL) para o biênio 2026/2028. A eleição foi realizada na Escola Major Tenório, no município de Boca da Mata, e contou com a participação de representantes de grupos juninos de várias regiões do estado.
 
A Chapa 01, encabeçada por Vinícius Sabino, obteve 21 votos, contra 17 votos da Chapa 02, totalizando 38 votos válidos. O resultado foi comemorado como um avanço democrático dentro do movimento junino alagoano.
 
Integrante da quadrilha junina Sanfona do Rei, de Atalaia, Vinícius Sabino assume a presidência com o lema “Compromisso e Renovação”, defendendo um São João construído com responsabilidade, diálogo e participação coletiva.
 
“Nosso compromisso é com um São João mais organizado, participativo e forte, que represente de verdade a cultura popular de Alagoas”, destacou o presidente eleito.
 
Confira a composição da chapa vencedora:
 
Presidente: Vinícius Sabino (Sanfona do Rei)
Vice-presidente: Cosmo Soares (Estrela do MAC)
1º secretário: Cícero Ramos (Coração Matuto)
2º secretário: Anderson (Balão Nordestino)
1º tesoureiro: Téo Cabral (Brilho Lunar)
2ª tesoureira: Adrielle Ribeiro (Seu Fonseca)
 
O Conselho Fiscal será composto por:
 
Hélio Gomes (Dona Zabumba)
Gin Santos (Alavantu)
José Romário (Lula Baião)
Eliane Nogueira (Império Junino)
Moisés Silva (Olhos da Luz)
 
Renovação e Compromisso com transparência e igualdade
 
Em nota oficial, a LIQAL parabenizou todas as chapas participantes, agradeceu o envolvimento dos associados e reforçou o compromisso da entidade com a democracia, a transparência e o fortalecimento do movimento junino em todo o estado.
 
“Que este novo ciclo seja marcado por diálogo, trabalho e avanços para as quadrilhas juninas alagoanas”, destacou a entidade.
 
Entre as propostas da nova gestão estão a garantia de processos claros e acessíveis, com critérios bem definidos e compreendidos por todos, além da busca por coerência nas decisões e equilíbrio no atendimento às necessidades reais dos grupos e fazedores de cultura.
 
“Igualdade é assegurar oportunidades justas, valorizando cada trajetória, cada grupo e cada talento, fortalecendo o crescimento coletivo”, completou Vinícius Sabino.
 
A nova diretoria assume com a missão de promover mudanças consideradas necessárias para o fortalecimento institucional da LIQAL e para o crescimento desta que é uma das mais belas manifestações culturais de Alagoas.

