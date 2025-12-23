Em homenagem ao Xameguinho, governador Paulo Dantas sanciona lei que cria o Dia do Sanfoneiro Alagoano

O governador Paulo Dantas sancionou nesta última quinta-feira, 18 de dezembro, a Lei nº 9.758/2025 que instituiu no calendário oficial de Alagoas, o Dia do Sanfoneiro Alagoano a ser comemorado anualmente no dia 30 de junho. A data passa a ser uma homenagem ao grande sanfoneiro atalaiense Xameguinho, que faleceu neste dia.

A proposição, que se tornou lei, é de autoria do deputado estadual Inácio Loiola, como forma de reconhecer os 50 anos dedicados ao forró, marcando presença em festas populares, palcos históricos e importantes festivais dentro e fora de Alagoas. presença em festas populares, palcos históricos e importantes festivais dentro e fora de Alagoas.

“Ao longo de décadas de carreira, conquistou o público com canções que celebravam o cotidiano, o amor e as raízes culturais de Alagoas. Xameguinho representava a alma do forró alagoano. Sua música, sua alegria e seu talento marcaram gerações e ajudaram a construir a identidade cultural do nosso Estado”, destaca o deputado.

O cantor, compositor e sanfoneiro Sebastião José Ferreira, mais conhecido como Xameguinho do Acordeon, um dos grandes nomes do forró no estado. Natural do município de Atalaia e radicado em Maceió, Xameguinho dedicou a vida à música, levando a sonoridade do forró alagoano aos quatro cantos do estado com sua sanfona e seu carisma. Começou a tocar sanfona aos 12 anos de idade e, desde então, construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas da música alagoana.

A criação do Dia do Sanfoneiro Alagoano trata-se também de uma valorização aos músicos que mantêm viva a história do forró e eterniza o legado deixado pelo grande artista que foi o ilustre atalaiense Xameguinho.