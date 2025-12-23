21°C 31°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Em homenagem ao Xameguinho, governador Paulo Dantas sanciona lei que cria o Dia do Sanfoneiro Alagoano

A proposição foi de autoria do deputado estadual Inácio Loiola, como forma de reconhecer os 50 anos dedicados ao forró.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria Dep. Inácio Loiola
23/12/2025 às 19h33
Em homenagem ao Xameguinho, governador Paulo Dantas sanciona lei que cria o Dia do Sanfoneiro Alagoano
Em homenagem ao Xameguinho, governador Paulo Dantas sanciona lei que cria o Dia do Sanfoneiro Alagoano. Foto: Divulgação.

O governador Paulo Dantas sancionou nesta última quinta-feira, 18 de dezembro, a Lei nº 9.758/2025 que instituiu no calendário oficial de Alagoas, o Dia do Sanfoneiro Alagoano a ser comemorado anualmente no dia 30 de junho. A data passa a ser uma homenagem ao grande sanfoneiro atalaiense Xameguinho, que faleceu neste dia. 

A proposição, que se tornou lei, é de autoria do deputado estadual Inácio Loiola, como forma de reconhecer os 50 anos dedicados ao forró, marcando presença em festas populares, palcos históricos e importantes festivais dentro e fora de Alagoas. presença em festas populares, palcos históricos e importantes festivais dentro e fora de Alagoas.

“Ao longo de décadas de carreira, conquistou o público com canções que celebravam o cotidiano, o amor e as raízes culturais de Alagoas. Xameguinho representava a alma do forró alagoano. Sua música, sua alegria e seu talento marcaram gerações e ajudaram a construir a identidade cultural do nosso Estado”, destaca o deputado. 

Continua após a publicidade

 

O cantor, compositor e sanfoneiro Sebastião José Ferreira, mais conhecido como Xameguinho do Acordeon, um dos grandes nomes do forró no estado. Natural do município de Atalaia e radicado em Maceió, Xameguinho dedicou a vida à música, levando a sonoridade do forró alagoano aos quatro cantos do estado com sua sanfona e seu carisma. Começou a tocar sanfona aos 12 anos de idade e, desde então, construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas da música alagoana.

Continua após a publicidade

 

A criação do Dia do Sanfoneiro Alagoano trata-se também de uma valorização aos músicos que mantêm viva a história do forró e eterniza o legado deixado pelo grande artista que foi o ilustre atalaiense Xameguinho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí.
Literatura Há 2 semanas

Com “O Lobisomem da Rua de Cima”, escritora atalaiense Cristiane Lopes representa Alagoas na coletânea Contos do Caburaí ao Chuí

O conto narra a experiência de Seu Floriano, morador de Atalaia, que presencia a transformação do vizinho em lobisomem numa noite de lua cheia.

 Prefeitura de Atalaia abre credenciamento para blocos do Carnatalaia 2026. Foto: Jal Gomes.
Carnatalaia 2026 Há 3 semanas

Prefeitura de Atalaia abre credenciamento para blocos do Carnatalaia 2026

Credenciamento é obrigatório para todos os blocos que pretendem desfilar, garantindo organização e qualidade na realização do Carnatalaia 2026.

 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira de Atalaia.
Cultura Há 3 semanas

Atalaia encerra o mês da Consciência Negra com o 1º Festival da Cultura Afro-Brasileira

Evento cultural é uma iniciativa conjunta do Coletivo Afro Odara e do Centro Cultural Vem Jogar Camará.

 Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia.
Arte e Cultura Há 4 semanas

Festival Sesi de Arte e Cultura celebra o talento e a diversidade cultural do município de Atalaia

Evento foi realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) em parceria com Prefeitura de Atalaia e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

 Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local.
Arte e Cultura Há 1 mês

Festival SESI de Arte e Cultura de Atalaia vai promover a valorização e a expressão cultural da comunidade local

Evento está programando para o próximo dia 28 de novembro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato.

Atalaia, AL
29°
Chuvas esparsas
Mín. 21° Máx. 31°
31° Sensação
5.93 km/h Vento
58% Umidade
100% (0.9mm) Chance chuva
05h03 Nascer do sol
17h43 Pôr do sol
Quinta
32° 20°
Sexta
31° 22°
Sábado
33° 21°
Domingo
29° 21°
Segunda
35° 21°
Publicidade
Ceci Rocha
Inglês Selfie
Professor Lesso
Francisco Batinga
Últimas notícias
Homenagem Há 20 horas

Em homenagem ao Xameguinho, governador Paulo Dantas sanciona lei que cria o Dia do Sanfoneiro Alagoano
Vereadora em Ação Há 1 dia

Vereadora Lays Melo realiza ação de Natal no povoado Sapucaia, em Atalaia
Reconhecimento Há 4 dias

Francisco Batinga representa a AMA na cerimonia de entrega da Comenda Guardião das Águas

Grupo de Idosos Há 5 dias

Prefeitura realiza festa natalina para idosos acompanhados pelo Cras de Atalaia
RP Atalaia Há 5 dias

Guarnição da RP Atalaia recupera veículo roubado em área de canavial do município

Publicidade
Lays Melo
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios Um ano depois: o impacto da decisão do STF sobre o regime de bens após os 70 anos | Por Anderson Barros
Givanildo Ferreira
Givanildo Ferreira A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira
Thyago Pereira
Thyago Pereira A Aptidão Turística de Atalaia e seu reflexo na Economia Regional | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias