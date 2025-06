Arraiá na Comunidade: Festa junina realizada pelo vereador Jaminho Brasil leva alegria e diversão para o Alto do Cruzeiro, em Atalaia

Arraiá na Comunidade foi realizado pelo vereador Jaminho Brasil e contou com o apoio da prefeita Ceci e do vice Nicollas.

A véspera de São João foi de muita alegria e diversão para a comunidade do Alto do Cruzeiro, em Atalaia e seus visitantes que puderam curtir uma animada festa junina realizada com muito carinho pelo vereador Jaminho Brasil, que é morador daquela localidade. O evento contou com o apoio da prefeita Ceci e do vice-prefeito Nicollas.

Com decoração típica e comidas tradicionais da época junina, o “Arraiá na Comunidade” reuniu moradores de todas as idades em um ambiente de alegria, valorização das raízes nordestinas e confraternização. O evento contou com as seguintes atrações: Elano Estourado, Alcebiades e Giordany e trio pé de serra.

“Foi uma noite linda, com as famílias reunidas nas portas de casa, celebrando juntas. Esse sentimento de comunidade viva, presente e feliz é o que fez o nosso Arraiá na Comunidade tão especial”, destacou o vereador Jaminho Brasil.

A iniciativa foi elogiada por moradores, que ressaltaram a importância de eventos culturais como esse para fortalecer os laços comunitários e manter viva as tradições juninas no bairro.