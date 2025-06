Atalaia celebra tradição junina com Casamento Matuto nesta terça-feira (24).

A Prefeitura de Atalaia realiza, nesta terça-feira, 24 de junho, a edição 2025 do tradicional Casamento Matuto, evento que integra a programação oficial do São João no município e já se consolidou como uma das manifestações culturais mais aguardadas pela população.

A concentração está marcada para 15h, em frente à Pousada Atalaia, de onde partirá o cortejo pelas ruas da cidade. O percurso será marcado por carroças ornamentadas, trajes típicos, personagens cômicos e o entusiasmo do público, que acompanha a comitiva em clima de festa e tradição. A animação do trajeto será comandada pelo cantor Winicius Vaqueiro, garantindo o ritmo do forró do início ao fim.

Os sons automotivos que irão participar do cortejo junino deverão realizar o credenciamento a partir das 14h, no stand da Secretaria Municipal de Cultura, instalado na própria Pousada Atalaia. A medida visa garantir a organização e segurança do evento, além de assegurar a harmonia sonora durante o trajeto.

A programação seguirá com shows musicais em frente à Secretaria de Urbanismo, com as apresentações de Painel de Controle, Hudson Araújo e Alce Júnior, reunindo moradores e visitantes em uma grande celebração popular.

Segundo a prefeita Ceci, o Casamento Matuto representa mais do que entretenimento, é uma reafirmação das raízes culturais do povo de Atalaia.

“Essa festa é uma das expressões mais autênticas do nosso São João. Mantê-la viva é valorizar nossa história, nossa identidade e a alegria do povo atalaiense. Preparamos tudo com muito carinho para que seja mais uma noite inesquecível”, destacou a gestora.

A iniciativa é organizada pela gestão municipal, com apoio das secretarias envolvidas, e faz parte de um conjunto de ações que buscam fortalecer a cultura local, promover o turismo e incentivar a participação comunitária.