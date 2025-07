A UNIÚNICA chega a Atalaia para transformar vidas por meio da educação.

Foi inaugurado neste sábado, 5 de julho, o polo físico da UNIÚNICA EAD no município de Atalaia, em uma cerimônia que contou com a presença da gestora Ana Paula, de familiares, amigos, alunos e da comunidade, além da bênção do Padre Manoel, que abrilhantou o momento.

O novo polo será um espaço de acolhimento e apoio presencial para todos que sonham com uma graduação ou pós-graduação de qualidade, reconhecida pelo MEC, unindo tecnologia, proximidade e compromisso com o futuro.

“Atalaia foi contemplada com este polo justamente para atender as necessidades de quem sonha em fazer uma graduação ou uma pós-graduação e não tem a oportunidade de se deslocar até Maceió. Estamos aqui para dar todo o suporte ao aluno durante sua trajetória acadêmica”, destaca a gestora Ana Paula.

O polo UNIÚNICA em Atalaia está localizado no primeiro andar da Padaria do Sr. Pedro, no bairro José Paulino.

Mais informações sobre matrículas e cursos podem ser obtidas através do Instagram oficial do polo: @uniun1ca_poloatalaia