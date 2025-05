Prefeitura segue entrega de kits escolares e reforça apoio às famílias atalaienses

Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Atalaia deu continuidade à entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A ação chegou à Creche Gélio Malheiros, localizada na Vila José Paulino, beneficiando dezenas de crianças com materiais essenciais para o bom desempenho escolar.

A prefeita Ceci esteve presente na entrega e destacou o compromisso da gestão com a educação pública e o apoio às famílias atalaienses.

“Cada entrega dessa representa muito mais que um material escolar. Representa respeito, carinho e compromisso com o futuro das nossas crianças. Sabemos da realidade de muitas famílias e queremos garantir que nenhum aluno fique para trás por falta de condições básicas. Esse é o nosso dever”, afirmou a prefeita.

Continua após a publicidade

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, também acompanhou a ação e reforçou a importância da iniciativa.

Continua após a publicidade

“Estamos realizando as entregas de forma organizada, respeitando as especificidades de cada unidade e etapa de ensino. Esses kits foram pensados com muito cuidado, para que cada criança tenha o suporte necessário no seu processo de aprendizagem”, disse a secretária.

A entrega dos kits escolares segue o cronograma elaborado pela Secretaria de Educação e vai contemplar todas as escolas da rede municipal, reforçando o compromisso da gestão com a valorização da educação e o cuidado com os estudantes atalaienses, desde a primeira infância.